Azores Airlines reforça operação de Boston e abandona ligação a Providence

A Azores Airlines vai descontinuar a ligação entre os Açores e Providence e reforçar a rota para Boston com 12 ligações semanais, entre junho e setembro, numa decisão que pretende “melhorar a eficiência operacional” da transportadora.

Em nota de imprensa enviada ontem à imprensa, a transportadora aérea açoriana informa que, entre junho e setembro, “está prevista a realização de 12 frequências semanais entre Boston e os Açores” e que “estes voos serão operados duas vezes ao dia”, exceto ao domingo e à segunda-feira, dias em que é mantida apenas uma frequência.

Semanalmente, serão operadas dez ligações entre Boston e Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e duas entre esta cidade norte-americana e as Lajes, na ilha Terceira.

A operação para Providence será descontinuada, “por forma a melhorar a eficiência operacional da transportadora aérea e assegurar a oferta de um serviço mais eficiente e pontual em todas as rotas operadas pela transportadora”, esclarece a nota de imprensa.

A empresa justifica a decisão evidenciando que “a conectividade que o aeroporto de Boston assume na América do Norte é incomparavelmente maior do que a que apresenta o aeroporto de Providence”, acrescentando que “esta conectividade acaba por oferecer aos passageiros que viajam” na Azores Airlines “a possibilidade de efetuarem ligações para outros pontos dos EUA ou, no sentido inverso, de fazerem escala em Boston com destino final aos Açores”.

O abandono da ligação a Providence também apresenta vantagens organizacionais, aponta a transportadora aérea, já que “a concentração num único aeroporto, desde que este sirva a mesma área geográfica, aporta vantagens competitivas”.

A companhia aérea diz ter valorizado “a expectativa manifestada pela comunidade de Rhode Island em relação à manutenção da rota”. No entanto, “o facto de o aeroporto de Providence estar localizado na proximidade do aeroporto de Boston, registando-se, por isso, sobreposição de áreas de captação de tráfego, bem como a imperiosa necessidade de proceder a ajustes na operação que venham contribuir para a oferta de um serviço mas eficiente e pontual”, determinaram a interrupção da rota Providence / Ponta Delgada / Providence.

A Azores Airlines, que dentro do grupo SATA faz as ligações para fora do arquipélago dos Açores, admite, no entanto, que “não deixará de reavaliar sistematicamente a possibilidade de serem retomadas as ligações aéreas”.