A Câmara de Aveiro anunciou hoje que se mantém o acordo com a Mercadona e que vai começar a ser construída a rotunda na Alameda Silva Rocha, que faz parte das contrapartidas.

“A empreitada faz parte do acordo entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a empresa Irmãdona Supermercados S.A., no âmbito das obras de urbanização associadas ao licenciamento da segunda loja da Mercadona em Aveiro”, elucida uma nota municipal, adiantando que as obras terão início na próxima semana.

A nova rotunda, que integra o desenvolvimento urbano da área a nascente da Estação da CP, vai permitir a construção de um arruamento de ligação entre a Alameda Silva Rocha e a Avenida Vasco Branco, cujo projeto foi também desenvolvimento pela empresa e faz parte do mesmo acordo.

“Recordamos que para ser possível a implementação da rotunda e do arruamento, a Câmara de Aveiro adquiriu duas parcelas de terreno, correspondentes à área total de 2.270 metros quadrados, pelo montante global de 111.579 euros”, salienta a autarquia.

Na nota de imprensa é ainda dado conta da adjudicação da reabilitação das ligações Azurva -- Esgueira e Alagoas -- Santa Joana, através de despacho do presidente da Câmara, Ribau Esteves, pelo valor de 46.450 euros, a que acresce o IVA.

O projeto abrange uma extensão total de 7,1 quilómetros visando, na ligação Esgueira -- Azurva, a reabilitação do troço da antiga EN 230 entre a Rua D. Sancho I e a Rua da Areosa, enquanto na ligação Alagoas -- Santa Joana serão recuperadas a Rua de São Brás, Rua do Solposto, Rua do Barreiro, Rua 1.º de Maio, Rua da Boavista e a rotunda junto à sede da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA).

“Tratando-se vias com elevado tráfego urbano e intermunicipal, é fundamental reabilitar e construir novas zonas pedonais, renovar a pavimentação e a sinalização existente, por forma a garantir mais e melhor segurança para condutores, peões e habitantes com servidão direta a estes arruamentos”, justifica a Câmara na nota de imprensa.