Aumento das taxas de sucesso escolar potenciado pelas Turmas+

O grupo parlamentar do PSD sublinhou hoje o sucesso do projecto Turmas+, que está no terreno desde 2015.

Após uma visita à escola Básica de 2ª e 3ª Ciclos do Caniço, um dos estabelecimentos onde este projecto foi implementado, com o objetivo de promover o sucesso escolar.

“É um projecto que pretende potenciar, por um lado, as aprendizagens dos alunos que demonstram mais capacidades e, por outro, elevar o número de casos de sucesso, diminuindo a retenção e os casos de abandono e de indisciplina”, referiu a deputada Sónia Silva.

A deputada adiantou que este projecto tem por foco “dar mais condições e uma especial atenção aos alunos que apresentam mais dificuldades no seu desempenho escolar e que manifestam comportamentos desadequados”, sem “negligenciar os alunos com mais capacidades”.

Nesse sentido, Sónia Silva destacou a importância deste projecto, ressalvando que “os seus resultados têm sido muito positivos e motivadores”. Nalgumas escolas, onde o projecto está a ser implementado, a taxa de retenção passou de 20% para 4%, verificando-se também, segundo a deputada, uma diminuição de indisciplina e de ocorrências nas salas de aulas, assim como um aumento de notas mais altas.

“Por tudo isto, o projecto está a ser eficaz e deve manter-se no terreno, de forma a continuar a contribuir para o sucesso dos alunos das nossas escolas”, disse.