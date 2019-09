Aumento das reformas acima da inflação liga jornais nacionais

O Correio da Manhã dá como certos os aumentos das reformas já em Janeiro de 2020. “PIB dá subida extra das reformas”, colocou em manchete na edição de hoje, referindo que os aumentos 0,5 para as de valor até 884 euros. Na foto, a família com o bebé que quase morreu e foi salvo pelos polícias na Amadora.

No i, o caso de Tancos. “Ex-chefe da Casa Militar de Marcelo sabia de tudo e mentiu”, afirma o jornal sobre o caso que já motivou uma reacção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Ministério Público apanhou chamadas e SMS entre João Cordeiro e o ex-director da Polícia Judiciária Militar. Neste matutino chamada para os músicos que apoiam os partidos e para o Papa que aproxima padres casados da Igreja.

Oito em cada dez crianças sem vagas nas creches. O problema é mais grave no Grande Porto, diz a maior do JN. Os sete mil lugares não são suficientes, escreve o jornal. Segundo o diário, nem a pagar 400 euros os casais conseguem um lugar numa creche em Lisboa. Lugar também de primeira para os aumentos para os pensionistas. Na foto maior, Frederico Varandas que escolheu Abel Ferreira para sair da crise.

“Conflito sobre barragem parada no Tâmega chega aos tribunais” é a notícia principal da edição do Público. Grupo de empresas tenta impedir Iberdrola de accionar garantias bancárias se houver rescisão de contrato. A obra está parada há seis meses. O aumento das pensões ocupa também espaço na capa, que coloca na foto principal António Costa, com a legenda de que o secretário-geral do PS e a líder do Bloco, Catarina Martins, tentam enterrar de novo crise sobre paternidade da ‘geringonça’.

No Diário de Notícias, a manchete revela que metade dos médicos do Sistema Nacional de Saúde têm mais de 50 anos e mais de oito mil vão deixar de fazer urgências por atingirem os 55 anos. A idade mais representada é a dos 63 anos, é outra informação que resulta da publicação do relatório anula do SNS que acaba de ser divulgado. Donald Trump está em maior na capa. Democratas avançam com tentativa de ‘impeachment’ ao presidente norte-americano.

No Negócios, leia sobre metade das empresas que ainda não revelou os verdadeiros donos. Banif vende banco no Brasil por 1 real. A foto principal vai para o debate e para as contas soltas dos programas eleitorais, com destaque para a política orçamental dos seis com assento parlamentar.

A Bola dá destaque à saída de Pontes do Sporting. Luís Flipe Vieira, presidente do Benfica, diz que sonho europeu não morreu. O Record dá destaque à procura de novo treinador por parte do Sporting e aponta quatro candidatos. Fábio Silva pode tornar-se o mais jovem titular pelo Porto. O jogo é frente ao Santa Clara. “Na lenda do dragão”, escreve em garrafais. Este jornal diz que Abel Ferreira é o alvo para Alvalade.