Associação Portuguesa de Imprensa e Google.org assinam protocolo para “combater desinformação”

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) vai assinar segunda-feira, 18 de Fevereiro, na cidade do Porto, um protocolo de cooperação com a Google.org para promover a literacia dos media junto das comunidades mais vulneráveis, de Norte a Sul do País e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Trata-se de uma “importante e pioneira iniciativa que se insere no diversificado programa da API para o combate à desinformação e à manipulação na comunicação social”, revela em comunicado.

A cerimónia decorrerá na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, pelas 14h30, a par com uma Conferência sobre Literacia e Combate à Desinformação e Manipulação Jornalística. Será ainda feito o encerramento formal da exposição das publicações periódicas portuguesas que se publicam há mais de um século – exposição essa que tem estado aberta ao público naquela Associação desde o passado dia 24 de Janeiro, depois de ter sido exibida no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Assembleia da República, no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal, na Universidade de Aveiro, no Estoril e na Misericórdia do Porto.

Segundo o Presidente da API, João Palmeiro, este protocolo contempla aquela que será a primeira acção de um vasto programa que esta Associação vai desenvolver até 2023 – programa que foi já apresentado ao Governo e à Assembleia da República – e que prevê a realização de várias actividades de formação e esclarecimento junto de escolas e de grupos de seniores de todo o País.

Os detalhes deste protocolo e do programa em que se insere, serão apresentados no Porto, na próxima segunda-feira, mas João Palmeiro adianta já que este será o “maior e mais abrangente programa do género até hoje levado à prática em Portugal”.

E acrescenta que uma sociedade livre e democrática “tem necessariamente de ser uma sociedade bem informada, mas infelizmente existem sempre outros interesses que tendem a privilegiar a desinformação”, salientando que é nas camadas mais jovens e nos seniores que “encontramos a população mais vulnerável à desinformação, daí a importância e a urgência em capacitá-los para se assegurar uma participação activa, responsável e informada destes cidadãos nas nossas comunidades”.

O Presidente da API sublinha ainda que o programa cobrirá todos os distritos do país e regiões autónomas e contará com a envolvência dos meios de comunicação, sobretudo os regionais e locais, na promoção de workshops e debates relacionados com a Literacia para os Media.