Associação Portuguesa de Imprensa condena detenção da jornalista filipina Maria Ressa

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) tomaram conhecimento de que a jornalista Maria Ressa foi detida ontem (quarta-feira) nas Filipinas sob a acusação de “difamação cibernética”, quando trabalhava na redacção do portal de notícias Rappler, de que é directora, e que tem vindo a denunciar as políticas do Presidente Rodrigo Duterte.

O pretexto para a detenção foi uma reportagem publicada em Maio de 2012, onde referia que o empresário Wilfredo Keng estaria ligado a tráfico de drogas e de pessoas. O empresário Keng só formalizou uma queixa cinco anos depois, em 2017, mas as autoridades entenderam que passara o prazo de um ano previsto para o efeito pelo que o caso ficou por aí.

Mas o Departamento de Justiça das Filipinas reabriu o caso em Março de 2018, com base numa teoria de “publicação contínua”, baseada na circunstância da dita reportagem se encontrar ainda ‘online’. Já antes a jornalista tinha sido acusada de fuga ao fisco, mas rejeitara as acusações, afirmando que se tratava de uma perseguição política contra si por parte do regime de Duterte.

A API recorda que Maria Ressa é uma das mais prestigiadas jornalistas a nível mundial, sobretudo pela coragem e desassombro com que vem denunciando as políticas radicais da Administração do Presidente Duterte. O reconhecimento levou a que fosse considerada pela revista Time como uma das personalidades do ano de 2018, para além de ter sido distinguida pela WAN-IFRA com o galardão ‘Pena de Ouro’, que recebeu durante o Congresso Mundial daquela Associação (de que a API faz parte), que decorreu no Centro de Congressos do Estoril.

À semelhança das posições já assumidas por várias outras organizações, entre as quais a WAN-IFRA, também a API e a AIC manifestam o seu repúdio pela detenção de Maria Ressa, considerando tratar-se de um atentado ao exercício do jornalismo que deve merecer a condenação de quantos prezam a liberdade de imprensa e de expressão.