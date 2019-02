Assembleia solidária com comunidade portuguesa na Venezuela

O parlamento aprovou hoje um voto, do CDS-PP, de solidariedade com a comunidade portuguesa na Venezuela e de saudação aos esforços pela transição democrática, e um outro de PSD e PS de preocupação pela situação política naquele país.

Além destes, a Assembleia da República rejeitou um outro voto apresentado pelo PCP, que manifestava solidariedade para com o povo venezuelano e a comunidade portuguesa que reside no país, e condenava a “posição assumida pelo Governo português de apoio ao golpe de Estado em curso contra a república Bolivariana da Venezuela”.

Este voto contou com os votos favoráveis apenas de PCP e PEV, a abstenção de BE e os votos contra das restantes bancadas.

Já o documento apresentado pelo CDS-PP mereceu a rejeição de PCP, PEV e BE, e os votos favoráveis de CDS-PP, PSD, PAN, PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.

Os deputados socialistas Isabel Moreira, Miguel Sousa Pinto, Porfírio Silva e Pedro Bacelar Vasconcelos abstiveram-se neste voto, e anunciaram a apresentação de uma declaração de voto.

Já o voto de solidariedade e preocupação de sociais-democratas e socialistas foi aprovado, tendo merecido os votos contra de BE, PCP e PEV e os votos favoráveis dos restantes deputados.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de Janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de Janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300 mil portugueses ou lusodescendentes.