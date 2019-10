ASDE em risco faz várias manchetes na imprensa de hoje

A ADSE não está de saúde e os problemas vêm ao de cima, fazendo eco nos jornais nacionais. O Negócios alerta que a falta de medidas põe em causa o futuro da ADSE. É a manchete deste jornal, que assinala na edição de hoje os dez anos da Bitcoin, moeda virtual que continua a ter ganhos livres de impostos. “A onda gigante ainda está por apanhar”, e complementa com os testemunhos de três investidores. Renda acessível vai ser moeda de troca para poder abrir alojamento local, avança uma das chamadas menores da capa.

As contas da ADSE estão em risco de entrar em défice já no próximo ano, alerta também a manchete do Público. A almofada financeira de 539 milhões esgota-se em 2026. O Tribunal de Contas já avisou que o subsistema de saúde dos funcionários públicos está em risco. A imagem maior desta quarta-feira neste jornal leva o leitor até ao Iraque, onde um mês de protestos contra a crise já causaram 250 mortos. O investimento da Airbus em Santo Tirso e o acordo conseguido por Boris Johnson que permite eleições no Reino Unido a 12 de Dezembro são outros temas de leitura. A violência doméstica ´leva à agressão de dez mil crianças, chama ainda atenção o Público.

O Correio da Manhã também coloca em garrafais “Gastos ameaçam contas da ADSE”. Aqui diz que o excedente de 535 milhões esgota em 2025. A imagem é para a I Liga de futebol, com Benfica e Porto a procurarem a liderança.

Pediatras alarmados com estirpe rara de meningite é a notícia maior do JN. A procura duplicou e faltam vacinas nas farmácias. Há oito casos diagnosticados. Os sintomas são semelhantes a uma gastroenterite. A ADSE precisa de mias 300 mil beneficiários se quiser sobrevier sem défices, diz o jornal em chamada. A imagem é do trânsito. Meio milhão de carros entope o Porto todos os dias. Nas chamadas, os eurodeputados portugueses que chumbaram o apoio a migrantes.

O Diário de Notícias dá a imagem de capa ao nepalês Nirmal Purja, que afirma ter conseguiu subir aos 14 pontos mais altos do mundo em pouco mais de sete meses. “Nirmal Purja, o polémico recordista do Evereste”, é o título dado pelo matutino. A notícia maior de hoje neste jornal é a “Corrida legislativa”. O jornal diz que o Bloco é o mais rápido, PCP o mais produtivo. Quanto ao programa de Governo, o Diário de Notícias destaca o regresso de Costa, a estreia de Rui Rio e o fim da geringonça. O caso da ADSE surge em chamada: “Se nada for feito, já estará em défice no próximo ano”.

O i mantém o destaque na Operação Marquês, com uma entrevista a Rosário Teixeira, procurador que liderou a operação que envolve José Sócrates. Em grande também, o problema do subsistema de saúde: “ADSE vai começar a dar prejuízo no próximo ano”. A ciência pode ajudar a encontrar o amor? A resposta está no interior da edição.

A Bola traz Bruno Lage confiante. “Temos condições para jogar melhor”. O Record também se veste de vermelho para alertar “Proibido escorregar”. O Jogo é azul “Sérgio Costa contra os ‘Papagaios’”.