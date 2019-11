“Nascem mil bebés com malformações” destaca o Correio da Manhã, na edição desta segunda-feira, 25 de Novembro.

O mesmo jornal, assim como a restante imprensa nacional, chama também para a capa o técnico português, Jorge Jesus, que conseguiu mais um feito: juntou o ‘Brasileirão’ à Libertadores.

No que toca à Saúde, o Público alerta para as “Urgências em ruptura”. “Com mais de seis milhões de atendimentos por ano, os serviços de urgência estão a dar cada vez mais sinais de crise, apesar de haver mais profissionais de saúde nos hospitais. Médicos estão desmotivados e pedem ‘coragem política’ para resolver os problemas”, alerta o matutino.

Já o Jornal de Notícias faz capa com o caso de uma mãe e de um padrasto que foram ilibados de “forçar menina a sexo”.

Por seu turno, o Diário de Notícias aborda a “Violência contra as mulheres”. A partir das sete não há atendimento especializado para as vítimas de violência”, revela o DN na data em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

TÍTULOS DO JORNAIS NACIONAIS

Correio da Manhã:

- “Anomalias congénitas: Nascem mil bebés com malformações”

- “Europa chama por Jesus”

- “FC Porto: Noite feliz no dragão”

- “Champions deixa Benfica sob pressão”

- “Ataque à Liga Europa: Renan Ribeiro e Coates dão dor de cabeça a Silas”

- “Carlos Santos Silva põe em causa tese de Sócrates sobre herança de 5 milhões”

- “Tropa de elite caça rebeldes em África”

- “Papa em Nagasaki: Apelo a mundo livre do nuclear”

- “Mercado laboral: Seis em cada dez jovens têm contrato temporário”

- “Aumento de 15%: Número de peregrinos ao Santuário de Fátima chega aos oito milhões”

- “Apanhado na Galiza: Submarino esconde três toneladas de cocaína”

Público:

- “Descida dos juros abre a porta a renegociação de créditos pré-crise”

- “Protestos: Que pensar das rebeliões que agitam o mundo?”

- “UE avisa Macron para risco de adiar expansão aos Balcãs”

- “Quase 60% dos professores vão reformar-se até 2030”

- “Jorge Jesus e Flamengo são campeões do Brasil”

- “Livre volta a corrigir Joacine mas não retira confiança”

- “Ponte-açude ameaça sável e lampreia em Aveiro”

- “Observatório queixa-se por não ter novo plano de fogos”

Jornal de Notícias:

- “Mãe e padrasto ilibados de forçar menina a sexo”

- “Taça de Portugal: FC Porto 4-0 V Setúbal: Sangue Novo”

- “Flamengo. Jorge Jesus campeão do Brasil e das Américas”

- “Braga: Minhotos em rota de colisão com empresa que trata da relva”

- “Mulheres portuguesas gastam 230 mil euros por mês com menopausa”

- “Submarino correio de droga atravessa águas nacionais e encalha na Galiza”

- “Guerra no Livre: Partido mantém confiança em Joacine”

- “Descentralização: António Costa abre a porta à eleição dos lideres das CCDR já em 2020”

- “Estados Unidos: Pastora que ‘viu Cristo’ é guia espiritual de Trump”

- “Braga: Câmara reclama sala de chuto para travar consumo no Picoto”

- “Violência doméstica: Famosas em cruzada contra o medo”

- “Serralves: Primeira grande exposição de Yoko One em Portugal”

- “Submarino correio de droga atravessa águas nacionais e encalha na Galiza”

Diário de Notícias:

- Violência contra as mulheres

- Jesus, herói do Rio

- Código Laboral: PS prepara chumbo a todas as propostas da esquerda

- Utentes sem médico de família empurrados para centros de saúde sobrelotados

- O que ainda pode fazer neste ano para poupar no IRS

- Joacine e o seu partido. Uma relação cada vez mais difícil

- Grande clássico brasileiro lançado em Portugal 63 anos depois

DESPORTIVOS

Record:

- “Barco nos planos do leão: Argentino de 20 anos é alvo se Bruno Fernandes sair”

- “Jesus ganha tudo!”

- “Benfica: Grimaldo renova”

- “FC Porto-V. Setúbal (4-0): Passeio no dragão”

- “Vitória por 3-1: Mafra fez a festa em Moreira de Cónegos”

A Bola:

- “Rei do Rio: Jorge Jesus sagra-se campeão brasileiro 24 horas depois de conquistar a libertadores”

- “Benfica: Grimaldo demorou nove meses para renovar”

- “Taça de Portugal: FC Porto- V. Setúbal (4-0): Goleada em ritmo de passeio”

- “Sporting: Aumento não trava saída”

O Jogo:

- “FC Porto-V. Setúbal (4-0): Corona ao volante: mexicano esteve nos quatro golos”

- “Brasil: Jesus a dobrar”

- “Benfica: Grimaldo renovou até 2023”

- “Restam só sete da I Liga”

- “Sporting: Gustavo Henrique ainda na agenda”