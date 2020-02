Aprovada despenalização da eutanásia em Portugal

Os deputados na Assembleia da República aprovaram, esta tarde, a despenalização da eutanásia, em Portugal.

Projecto do PS com 127 a favor, 10 abstenções e 86 contra.

Projecto do BE com 124 a favor, 14 abstenções e 85 contra.

O projecto do PAN teve 121 votos a favor, 16 abstenções e 86 contra.

O projecto do PEV obteve 114 a favor, 23 abstenções e 86 votos contra.

Por fim, o projecto da IL teve 114 votos a favor, 24 abstenções e 85 contra.

O debate sobre os cinco projectos de lei para a despenalização da morte medicamente assistida, na Assembleia da República, durou duas horas e 44 minutos.

Os votos dos madeirenses

De referir que os três deputados do PSD-Madeira, Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Paulo Neves, votaram contra os cinco projectos.

Já no PS-Madeira, Carlos Pereira esteve ausente, tal como o DIÁRIO já havia avançado. Olavo Câmara votou a favor e Marta Freitas absteve-se.