Anacom revela que reclamações dos CTT descem 12% no primeiro semestre

As reclamações dos CTT registaram uma redução de 12% no primeiro semestre, face a igual período de 2018, para 9,2 mil reclamações, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

“O sector postal foi objecto de 10,7 mil reclamações, 86% das quais visaram os CTT, o que corresponde a 9,2 mil reclamações”, adianta o regulador liderado por João Cadete de Matos, numa nota sobre as reclamações no sector das comunicações nos primeiros seis meses do ano.

“As reclamações dos CTT registaram uma redução de 12% face ao semestre homólogo, no qual esse operador tinha registado um aumento de 88%”, acrescenta.

Segundo o regulador, “a Chronopost foi o segundo operador postal mais reclamado, com 7% das reclamações do sector”.

“As reclamações sobre serviços postais estavam relacionadas sobretudo com a entrega de objectos postais no domicílio (24% das reclamações) e com o atraso na entrega de objectos postais (24%)”, de acordo com a Anacom.

As reclamações no sector postal desceram 5% no semestre.