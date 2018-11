Ameaça de bomba obriga a evacuar ‘Campus’ da Penha da Universidade do Algarve

Uma ameaça de bomba obrigou hoje, ao final da manhã, à evacuação de alguns edifícios do ‘campus’ da Penha da Universidade do Algarve, disse à Lusa fonte da universidade.

O comandante da divisão da PSP de Faro, Hugo Marado, disse à Lusa que o alerta foi recebido cerca das 11:30 e que foram evacuadas duas escolas e um outro edifício no “campus”, localizado dentro da cidade.

Para o local foram enviadas equipas de investigação, do trânsito e patrulhas para aferir o “grau de credibilidade e as motivações” do alerta, acrescentou.

No local estão brigadas de inactivação de explosivos, num total de 25 elementos da PSP.

A fonte da Universidade do Algarve remeteu mais pormenores sobre o caso para mais tarde.