Alunos açorianos visitam ‘lapinha’ na Casa da Madeira nos Açores

A Casa da Madeira nos Açores - CMA recebeu, esta quarta-feira, a visita de 260 alunos do 1º ciclo escolar de Ponta Delgada, para ver a tradicional ‘lapinha’ madeirense construída pelos associados daquela Casa.

O jovens alunos ficaram também a conhecer alguns dos costumes e tradições na Madeira desta época festiva.

Este é o quarto ano consecutivo que a CMA realiza esta iniciativa, com os estabelecimentos de ensino com maior proximidade à sede da CMA, com o objectivo de “promover a amizade, a aproximação e o conhecimento mútuo entre o povo madeirense, o povo açoriano e outros”.

A associação louva também o “crescente interesse dos madeirenses radicados nos Açores na preparação e promoção deste tipo de iniciativas e da sociedade açoriana”, que por sua vez “mostra-se cada vez mais interessada em conhecer e participar nas iniciativas promovidas pela CMA”.