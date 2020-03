Altice intensifica Plano de Contingência com regime de teletrabalho para grávidas e doentes oncológicos activos

A Altice Portugal, enquanto primeira empresa privada a activar um Plano de Contingência e Prevenção no âmbito do actual panorama da saúde pública, e em estreito e permanente diálogo com a Direção Geral de Saúde (DGS) e demais entidades, anunciou hoje a intensificação do seu plano, com novas medidas “numa óptica de preservação e defesa dos interesses dos colaboradores”.

As medidas contemplam a implementação de dispensa imediata de assiduidade em regime de teletrabalho a colaboradores pertencentes a grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade (oncológicos activos, doentes crónicos já identificados) e colaboradoras grávidas; a criação e identificação de salas de isolamento em edifícios onde se justifique, a serem activadas em caso de necessidade; a implementação do Gabinete de Crise de Operações com definição de Plano de Serviços Mínimos Indispensáveis a accionar assim que se justifique; o reforço da equipa de Saúde no Trabalho da Altice Cuidados de Saúde, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao actual contexto; a adiamento da realização de eventos públicos da Empresa (p.e. Disruption for Brands by SAPO e Prémios SAPO); o adiamento de viagens aéreas; a redução, ao estritamente indispensável, da participação da Equipa de Gestão da Altice Portugal em iniciativas públicas e reuniões externas; privilegiar reuniões por videoconferência ou conference call em substituição de reuniões presenciais em sala; reforço do abastecimento de gel desinfectante e máscaras hospitalares nos edifícios e lojas MEO; a difusão em todos os canais internos da eempresa de informação esclarecedora para apoio na identificação dos sintomas relacionados com o COVID-19, bem como informação de medidas de prevenção e outras práticas definidas pela DGS - Direção Geral de Saúde.

A Altice Portugal reforça, que “não sendo defensora do alarme social, interno ou externo, não tem identificado ao momento qualquer caso de contágio no seio da empresa”, acrescentando que “manterá de forma rigorosa o seu Plano de Contingência, acompanhando a evolução da situação, bem como comunicando novas medidas que possam vir a ser adoptadas na defesa e protecção dos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores e na estrita promoção do interesse público”.