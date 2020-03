Adiado debate instrutório por causa do Covid-19

O debate instrutório da Operação Marquês que estava marcado para hoje e sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal foi adiado devido ao surto de Covid-19, disse hoje uma fonte do tribunal.

De acordo com fonte do Tribunal, o juiz madeirense Ivo Rosa decidiu na quarta-feira à noite o adiamento das sessões.

O debate instrutório do processo Operação Marquês começou na sexta-feira.

A Operação Marquês conta com 28 arguidos -- 19 pessoas e nove empresas -- que globalmente o Ministério Público acusou de 188 crimes económico-financeiros.

Além do ex-primeiro-ministro José Sócrates são também arguidos acusados Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Armando Vara, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava da PT, Helder Bataglia, Joaquim Barroca (do Grupo Lena) e o primo do antigo primeiro-ministro José Paulo Pinto de Sousa.