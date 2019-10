Adeus a Freitas do Amaral passa pela imprensa

Freitas do Amaral é o rosto de hoje das capas dos jornais. O antigo presidente e fundador do CDS que morreu ontem está em destaque na imprensa de hoje, recordado como um verdadeiro democrata.

“Vivi uma vida preenchida. Viajei por toda e qualquer estrada”, recorda as suas palavras o JN. O Público coloca-o a preto e branco, um rosto a sustentar o título “Democrata exemplar, morreu politicamente só”. E é também um perfil que invoca o político falecido aos 78 anos na página do Diário de Notícias: “Vivi e agi à minha maneira”. Nos restantes jornais, uma chamada menor, ou mesmo nada.

Quanto às manchetes, o Correio da Manhã pega no caso do pedófilo que se entregou à polícia e coloca ainda em destaque os resultados das competições europeias no futebol.

O JN revela que os portugueses têm mais uma factura para pagar. Agora não se trata de salvar a banca. Os 30 milhões são para perdão a clínica do grupo Malo. A sondagem publicada neste matutino revela que o PS só precisa de um acordo à Esquerda para governar.

O Público coloca nas gordas que o mercado das rendas encolhe e faz disparar preços. Segundo o jornal, os valores para arrendar casa estão sobrevalorizados e é mais caro do que comprar. Conheça ainda as propostas dos vários partidos para os impostos.

O Diário de Notícias chama para principal as ‘fake news’ recicladas que dominaram a última semana das eleições.

Costa pode governar só com PAN ou PCP. Os resultados da Eurosondagem estão em grande no i. O PSD tem o pior resultado de sempre. O matutino escreve ainda que Salgado volta a estar na mira do Banco de Portugal.

O Negócios prefere destacar o agro-alimentar que sofre com tarifas de Trump à entrada nos Estados Unidos. Aqui ainda um guia para as eleições e uma chamada: “Rendas pagam valor da casa em menos de 17 anos”.

No Jornal Económico, a política madeirense ganha espaço: “CDS-Madeira obtém presidência da Assembleia e duas secretarias”. Neste jornal outra sondagem, a da Aximage. PS à frente do PSD por dez pontos. A Amorim tem projectos específicos para Nova Iorque, que desvenda nesta edição.

Os desportivos fazem eco dos jogos do Porto e do Sporting, o primeiro uma derrota, o segundo uma vitória. “Leão salva a honra”, escreve a Bola, fazendo referência ao 2-1 frente ao Lask Linz. O Record prefere “Resultado Cor-de-rosa” e O Jogo “Valeu Bruno”. Em todos a derrota por 2-0 do FC Porto frente ao Feyenoord.