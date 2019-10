Açores confiam obter até final do ano certificação como destino turístico sustentável

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo do Governo dos Açores afirmou hoje que o executivo está “a trabalhar fortemente” para que “até final do ano” possa ser atribuída à região a certificação como destino turístico sustentável.

“Estamos a trabalhar fortemente para que assim seja possível”, afirmou Marta Guerreiro, indicando que se prevê uma auditoria da entidade certificadora ainda este mês.

A titular pela pasta do Turismo no arquipélago açoriano falava aos jornalistas após reunião, em Ponta Delgada, do Comité Consultivo para a Sustentabilidade do Destino Turístico Açores.

Este comité, que se reuniu hoje pela primeira vez, tem como objetivo acompanhar, analisar, debater, emitir pareceres e fazer recomendações sobre o processo de certificação, sobre a implementação de instrumentos de planeamento, gestão e monitorização, bem como acompanhar a atividade da Estrutura de Gestão da Sustentabilidade do Destino Turístico Açores.

No âmbito deste processo de certificação, os Açores contam já com o estatuto bronze da ‘EarthCheck’, entidade certificadora de destinos turísticos sustentáveis.

Sobre a auditoria, a secretária regional do Turismo referiu que “vai avaliar um conjunto enorme de indicadores relativamente à região que foram recolhidos em relação aos últimos três anos e que vão desde as questões ambientais, mas também questões sociais como taxas de desemprego ou ainda questões de segurança, energéticas que serão analisadas numa primeira fase em gabinete”.

Posteriormente, os auditores irão estar presentes em três ilhas para visitas de campo a infraestruturas e contactos com empresários.

Marta Guerreiro adiantou que hoje foi apresentado aos parceiros um plano de ação que contém um conjunto de medidas muito práticas, um documento que está disponível na Internet e “uma ferramenta que identifica e define as medidas a implementar a curto, médio e longo prazo”.

Segundo a governante, ao longo deste processo tem sido feita “uma recolha de um vasto conjunto de indicadores relativamente aos critérios da sustentabilidade, que não são só ambientais, mas também sociais, económicos e culturais”, um conjunto enorme de iniciativas, desde a Cartilha da Sustentabilidade, que tem mais de 80 subscritores, ações nas escolas e grupos de trabalho por ilha.

Marta Guerreiro destacou “duas grandes áreas de importância” para os Açores obterem esta certificação, “a primeira de todas é uma questão de responsabilidade”, sublinhando a responsabilidade pelo “legado ambiental” e “cultural fantástico” do arquipélago.

“É também uma excelente oportunidade, porque nos coloca e nos posiciona como região que se quer promover no mundo como uma referência em termos de sustentabilidade”, frisou ainda.