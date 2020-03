Açores acompanham 50 pessoas que estiveram em países com vários casos de coronavírus

As delegações de saúde dos Açores estão “acompanhar diariamente” cerca de 50 pessoas que, apesar de não apresentarem sintomas do novo coronavírus Covid-19, estiveram em países com muitos casos registados, como a Itália ou a China, foi hoje anunciado.

Segundo declarou à agência Lusa o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, os açorianos oriundos dos países com casos do novo coronavírus “foram sinalizados”, estando a proceder-se ao “acompanhamento diário dessas pessoas” para se verificar se “desenvolvem alguns sinais ou sintomas que possam ser suspeitos de um possível caso”.

Tiago Lopes referiu, por outro lado, que os potenciais portadores do novo coronavírus Covid-19 nos Açores estão a ser transportados para o hospital da Terceira através de avião militar e com recurso aos meios do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Face a um eventual caso suspeito, “com base num contacto não presencial, o cidadão contacta a Linha de Saúde Açores”, sendo a informação fornecida ao médico regulador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que “entra em contacto com a linha de apoio médico da Direção-Geral da Saúde, validando-se, ou não, o caso”, explicou.

Na eventualidade de se confirmar o caso suspeito, Tiago Lopes disse que o médico regulador, ativa o meio aéreo, um avião da Força Aérea Portuguesa devidamente equipado, sendo o cidadão conduzido à unidade hospitalar de referência.

Os meios terrestres usados são as ambulâncias do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

“Só há internamento depois da confirmação do diagnóstico do possível caso suspeito nas situações em que, através do médico regulador e/ou de uma das unidades de saúde, em conjunto com a linha de apoio médico da Direção-Geral da Saúde, forem validados os critérios clínicos, como a tosse, falta de ar ou febre”, explicou.

Os Açores registaram no domingo o segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus Covid-19, um homem de 24 anos, residente em São Miguel e que esteve em Itália entre os dias 19 e 25 de fevereiro, revelou hoje o Governo Regional.

De acordo com a mesma informação, o paciente apresenta uma situação clínica “estável” e foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 2.900 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Em Portugal foi hoje confirmado um infetado e um outro caso que aguarda uma contraprova através de análise do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O caso confirmado é o de um homem de 60 anos, que reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro.

O outro homem, de 33 anos, que aguarda a contra-análise reportou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro.

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, os dois homens, que estão internados no Porto, estão em boa condição de saúde e estiveram em Itália e em Espanha.