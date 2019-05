“A vinha e o vinho” em destaque na Feira Nacional da Agricultura

O Presidente da República abre, dia 08 de junho, a 56.ª Feira Nacional da Agricultura, que, até dia 16, terá em destaque, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, “A Vinha e o Vinho”.

A 56.ª Feira Nacional de Agricultura (FNA) / 66.ª Feira do Ribatejo foi apresentada, em conferência de imprensa, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), pelo presidente e pelo secretário-geral da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), e pelo presidente da Câmara de Santarém, membros da administração do CNEMA, que organiza o certame.

A exemplo do que aconteceu em 2017 e 2018, em que o tema foi, no primeiro, os cereais, e, no segundo, a oliveira e o azeite, também na edição desde ano os visitantes vão ter, no grande pátio junto à entrada principal do centro de exposições, as diferentes formas de vinha existentes em Portugal, no que “começa a ser uma imagem de marca” da FNA, disse Eduardo Oliveira e Sousa, presidente do CNEMA e da CAP.

O espaço estará dividido em quatro talhões, um representando a vinha do Douro, outro a do Pico (ambas Património da Humanidade), outro terá perto de uma centena das mais de 200 variedades de vinha e outro mostrará o atual sistema de rega, especificou Luís Mira, administrador do CNEMA e secretário-geral da CAP.

O destaque dado este ano ao setor do vinho foi justificado pela importância que este tem vindo a adquirir na economia e na agricultura nacionais, pelo seu peso na balança externa e pela “qualidade crescente” que tem permitido a conquista de prémios internacionais, destacou Oliveira e Sousa.

Como produto “que requer conhecimento”, a par dos avanços tecnológicos a divulgar em colóquios e seminários, na nave A serão proporcionadas aos visitantes “experiências” que permitirão, por exemplo, saber como escolher o copo certo, ou o prato mais indicado ou a temperatura para cada vinho, além de cursos de iniciação à prova de vinhos, provas temáticas de vinhos do Porto, Madeira e Moscatel de Setúbal, ‘masterclass’ de vinhos Casta Negra Mole, de Fernão Pires, de Vinhos Velhos, entre outras, salientou Luís Mira.

Lembrando que a FNA surgiu associada à Feira do Ribatejo, Oliveira e Sousa realçou o esforço que tem vindo a ser feito para que essa “marca” tenha “uma expressão individualizada” dentro do certame, permitindo a expressão de “tradições muito peculiares e muito próprias, como seja a ligação aos toiros e aos cavalos”.

Assim, os nove dias do evento incluem atividades com campinos, toiros e cavalos, desde as largadas até às numerosas provas equestres - com destaque para o espetáculo “O cavalo na história”, que poderá ser visto nos sábados de 08 e 15 de junho -- e às corridas de touros na Praça Celestino Graça, este ano com o regresso da “Corrida dos Agricultores”, promovida pela CAP, a encerrar o certame, numa parceria com o movimento de cidadãos “Praça Maior”.

Pela primeira vez, a Comissão Europeia vai instalar um pavilhão na FNA, além de contar com representantes em seminários e colóquios técnicos, com destaque para a presença, dia 14, do Comissário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Phil Hogan.

Para a edição deste ano, o CNEMA investiu no alargamento da zona de exposição lateral à nave A, uma área com 6.400 metros que dá mais espaço e maior visibilidade aos expositores, renovou as cozinhas e esplanadas na zona de “Tasquinhas”, explorada por associações desportivas e culturais locais, que passa a ter decoração alusiva ao Ribatejo, acrescentou.

Outras melhorias passaram por alterações na circulação, facilitando o acesso ao grande ringue, pelo aumento das zonas sombreadas e por um novo espaço de estacionamento, que continua a ser gratuito.

Mantém-se a parceria com a Rodoviária do Tejo, que disponibiliza transporte diário desde a estação ferroviária, integrando um autocarro elétrico na sua frota, e cria carreiras específicas, em que o preço do bilhete já inclui a entrada na FNA, a partir de Lisboa, de Alpiarça e de Rio Maior, assegurando o regresso mesmo para os que fiquem até de madrugada.

A parceria com a CP volta a conceder um desconto de 30% para bilhetes com destino a Santarém nestes dias, em qualquer tipo de comboio.

Além do autocarro elétrico, as preocupações ambientais levaram o CNEMA a eliminar os copos de plástico, passando a existir copos recicláveis, mantendo-se a parceria com a Resitejo para reciclagem dos resíduos produzidos no certame, disse Luís Mira.

O cartaz de concertos da FNA abre dia 08 de junho com José Cid, seguindo-se, dia 09, o grupo “Capitão Fausto”, atuando Conan Osíris dia 13, Marisa dia 14 e David Antunes e os convidados Samantha Fox e Toy no dia 15.

Dia 13 será dedicado ao município de Santarém, querendo o presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, contar nesse dia com a presença de “20.000 ou 30.000” visitantes do concelho, superando os 17.000 de 2018.