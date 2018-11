Uma aventureira dos mares

Sou do tempo em que se ia de passeio ver os barcos na Pontinha, assim como se ia ver os aviões a Santa Cruz. Lembro-me da minha mãe dizer que os aviões lhe pareciam atuns com asas e do meu pai ter um orgulho desmedido numa réplica de madeira, que, se não me falha a memória, esteve pendurada em cima do terraço por uns tempos. Na loja, por entre as prateleiras de ferramentas, pregos e parafusos, havia outro em construção, que ficou assim durante anos.

O meu pai tinha planos para o avião, ia pintá-lo, fazer as asas e tirava as ideias dos modelos reais que aterravam e levantavam em Santa Cruz, quando se passava por lá nos passeios ou quando íamos à varanda para ver chegar pessoas conhecidas. Nenhum nós sabia como era por dentro, só a minha tia Conceição e a minha prima Ana, que, nos anos 70, já se tinham aventurado numa excursão da igreja por Fátima e o Norte de Portugal. Parece coisa de velhos, mas naquela altura era quase como embarcar para um cruzeiro no Mediterrâneo.

Tão extraordinário como meter-se no avião e voar sobre o mar, era o regresso. Nós corríamos a vê-las para comprovar a magia dos aviões e esperar depois, com impaciência, pelo que vinha dentro das malas. E vinha de tudo, assim como se fosse um bazar, um pequeno bazar de porta-chaves, cinzeiros, esferográficas com um barco rabelo a deslizar para baixo e para cima na parte superior. Não sei se, depois de tudo o que se produziu a seguir e em plena época dos écrans tácteis, alguém se lembra ainda de como era ter uma destas esferográficas, de como ficávamos horas a ver e a tentar perceber aquele mistério.

As malas traziam de tudo. Lembro-me de umas t-shirts às riscas que vieram de Canárias, de estojos cheios de cores, de lençóis, de jarras de barro e do galo do tempo. Todas as casas tiveram um galo do tempo ou uma variação, pois mais tarde também se fizeram imagens da Virgem com a mesma lógica de prever se o dia seria de sol ou chuva. Do que me lembro a imagem do galo em cima frigorífico, quase cor-de-rosa nos dias húmidos e azul para o tempo de leste, é parte da infância e da adolescência na casa do Laranjal. Estes objectos, por mais bizarros que fossem, duraram uma eternidade.

A minha ideia de viajar e de férias formou-se assim, entre as histórias e as quinquilharias que a minha tia Conceição e a minha prima Ana traziam e o que dava na televisão. Eu dividia-me entre as expedições do Jean-Jacques Cousteau e o romance do ‘Barco do Amor’. Metade de mim era uma intrépida aventureira, capaz de subir o Amazonas e viver meses num barco, parando em ilhas exóticas para ver as gentes e mergulhar em águas límpidas e repletas de peixes às cores. A outra metade era elegante, gostava de vestidos de noite e conversas no convés de um paquete com o luar a bater na água do mar.

Lembro-me que fui ao cais e à Pontinha para ver ao perto o barco onde filmaram a série da televisão, de me ter sentido especial por isso e de ter projectado um futuro onde seria essa mulher elegante e aventureira, que não faria da vida outra coisa a não ser viajar nos aviões que o meu pai tanto gostava e nos barcos, em barcos de todos os tamanhos, onde seria a mais bonita ou mais destemida consoante a ocasião. Parecia fácil, era querer e pronto, mesmo depois da terrível viagem no Pirata Azul, em que o cheiro a combustível, a maresia e o balanço do mar na travessa me atiraram para o desespero e fizeram desejar ter os dois pés assentes em terra.

As coisas que imaginamos são como o que se vê na televisão ou na Internet. Não têm cheiro, não causam dor, não emanam calor ou frio, não são de facto reais. Viajar é bom, leva-nos para fora de casa, revela-nos lugares bonitos e pessoas e são também uma maçada de malas, de esperas em aeroportos e bancos acanhados em aviões cheios e os barcos não são tão românticos assim. Têm cheiro, cheiro a gasóleo, aquele ruído persistente da casa das máquinas, mas sobretudo balançam, balançam muito. A ideia de, um dia, ser uma aventureira dos mares só podia ter saído da imaginação da adolescente fantasiosa que fui.