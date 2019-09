Um exemplo para a vida

O percurso meteórico de D. Tolentino Mendonça na Igreja Católica demonstra que a humildade e a simplicidade podem ser um caminho de Vida, mesmo num Mundo de competição e de conflitualidades. Sem se pôr em bicos de pés, sem se pôr na fila da frente, o madeirense que daqui a 15 dias será Cardeal, dá uma grande de lição de vida a todos os que, nos mais diversos setores da sociedade, acham que é por via da arrogância e da gritaria que atingem os seus objetivos. Ele é o contrário de tudo isso. Foi por via do trabalho, da entrega ao outro, e da abertura aos que pensam diferente que chegou ao topo da hierarquia da Igreja. Talvez este não fosse o seu objetivo, já que era capaz como afirmou de ser “o último dos últimos”, mas Deus quis que assim fosse e que o Papa Francisco descobrisse esta “pérola no atlântico” e a projetasse na Santa Sé. A Igreja não está, como é sabido e conhecido, imune aos males do mundo, mas desta vez o saber sobrepôs-se à estupidez e a inteligência sobressaiu perante a arrogância.

Arrogância, prepotência, sobranceria, são, infelizmente, defeitos que abundam na nossa sociedade. Diariamente, na política, nas empresas, nas famílias, nas comunidades, temos exemplos negativos do exercício do poder e da autoridade por via da jactância e muitas vezes da estupidez. Só porque detêm um poder, que é sempre efémero, acham-se superiores aos outros. Só porque tiveram uma oportunidade no momento certo, afirmam-se detentores da verdade absoluta. Só porque vislumbram a possibilidade de chegarem a um cargo, são capazes de atropelar os colegas. Sem dó nem piedade fazem da farsa e da traição modos de vida e quando chegam a determinados lugares esquecem o passado e são capazes das maiores diabruras.

Precisamos de pessoas e de exemplos como os de Tolentino Mendonça que conheci em Lisboa aquando da tragédia do 20 de fevereiro de 2010 na Madeira. A sua palavra naqueles dias seguintes foi reconfortante e, sobretudo, foi uma corrente de solidariedade enquanto na ilha se choravam as consequências das correntes de lama. Em outras ocasiões, em testemunhos que me foram transmitidos por amigos, nos seus escritos, tomei conhecimento de um homem simples, mas que foi importante na vida de tanta gente e de como a sua palavra abria corações e de como a sua interpretação do Evangelho converteu tantos ao cristianismo. Foi através da palavra e da escrita que ele consolou tantos que se sentiam perdidos nos momentos de desgosto, acompanhou os que se viam sós no meio da multidão e confortou os que estavam abandonados nas margens da vida. Para todos tinha a palavra certa, para todos abria um caminho de esperança.

Precisamos de gente assim, sejam padres, políticos, empresários, trabalhadores, homens e mulheres que transmitam os valores do trabalho, do saber, da humildade e da simplicidade. Não sei se precisamos de mais Santos, mas precisamos, com certeza, de gente que seja referencia, que seja sinal de generosidade, que seja farol de esperança e não se imponha aos outros, não olhe de cima para baixo os concidadãos, antes de se predisponha a servir e a estar do lado dos que mais precisam de ajuda.

Um dia um político experimentado da nossa praça disse-me: “tu sem poder não és nada”. Com a tirada quis dizer-me que é desse jogo de poderes, que cada um detém, que se faz a política e que é da defesa dos pequenos ou grandes interesses de cada um que se faz a governação. A frase vem-me sempre á cabeça quando exerço funções públicas, mas procuro contrariá-la, escolhendo um outro caminho, talvez um caminho de pedras, mas onde me sinto melhor com a minha consciência e com os meus princípios. Obviamente a ambição não é crime e o poder é importante, mas para servir e não para servir-se. O poder deve estar ao serviço do Bem Comum e este deve prevalecer sobre qualquer interesse particular por mais legítimo que seja.

Há por aí muita gente que se sente superior aos outros apenas porque tem poder ou dinheiro e com isso acham que podem mandar em tudo e todos e que são insubstituíveis. Como estão enganados. É verdade que o mundo está cheio deles, mas não esqueçam que alguns até já estão nos cemitérios, esquecidos pelos semelhantes. Pensem mais nos outros e menos em si e serão mais felizes como o demonstra a ainda curta, mas brilhante Vida de José Tolentino Mendonça. A Palavra falada ou escrita faz milagres!