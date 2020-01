Um enérgico “SIII”

As figuras regionais da década foram Cristiano Ronaldo e Tolentino Mendonça.

Tenho ouvido, escandalizado, que isto não é indiscutível. Por vezes, por não serem “bem” madeirenses. Por outras, porque seria absurdo colocá-los na mesma hierarquia.

Felizmente, um e outro recusam estas divisões.

Cristiano podia hoje intitular-se cidadão do Mundo, rumar episodicamente a Lisboa e a Alcochete para jogos, prebendas e um ou outro projeto solidário, enquanto distribuía a família em condomínios de luxo. Mas é cá que passa o ano, no aniversário da mãe, foi cá que inaugurou o primeiro hotel com o seu nome, e é para cá que encaminha tanta da sua filantropia.

Tolentino podia privilegiar a sua infância em Angola, a sua relação com a Universidade Católica, a paróquia do Rato e a Cúria Romana, tão fácil seria valer-se desses espaços, e não desta terra, na sua carreira eclesiástica. Mas é com honra e alegria que cá vem para ser condecorado pela Assembleia, numa cerimónia embaraçosamente vazia.

É o mesmo Cristiano que, muito novo, e arreliado pelo sotaque, atirou uma cadeira à professora que o gozava. E é o mesmo Tolentino que, no livro de honra da ALM, se confessou em dívida para com a Madeira, e lembrou que a vista do miradouro do Ribeiro Frio e do mar de Machico seria prova de que cada um de nós era obra de outros, um elo numa “longa e polifónica genealogia”.

Esta grandeza, que nos comove, também nos envergonha.

Estamos todos familiarizados com uma forma mais rasa de ser madeirense. Invejosa, situacionista, venal, sem o sentido das proporções. Um peixe grande num lago muito pequeno, de onde de resto não se atreve a sair.

Porque venera a conformidade e se deslumbra com a imagem e com o imediato, este madeirense teria desprezado o miúdo de calças curtas de bombazina que desferia remates numa parede tragicamente parecida com a sua vida, assim como teria desprezado a solidão epidérmica do jovem retornado de África que sonhava, no resguardo do seu estudo e dos seus pensamentos, com o magistério da Igreja.

Sabemos, também, que este madeirense os teria desprezado com a mesma força egoísta com que os idolatra depois te terem chegado “lá”. E que os idolatra porque, se chegasse “lá”, não mais olharia para todos os que não trilharam o mesmo caminho.

Cristiano e Tolentino mostram-nos que o madeirense pode ser outra coisa. Um romeiro e um lutador, que ambiciona sem trapacear, que parte sem trair, e que trabalha, sem medo da incompreensão ou do ostracismo, por recompensas distantes, incertas e invisíveis.

São madeirenses no gesto e no verbo, e são-no como se o gesto e o verbo fossem a mesma coisa – é curioso, e nem por isso coincidência, que Cristiano pareça nome de padre e Tolentino nome de jogador de futebol.

Não pertencem à Madeira. Mas dizem que são um de nós, o que paradoxalmente só os torna maiores e mais distintos do que nós.

Trazem algo tão valioso quanto intangível aos pequenos nascidos numa rua perdida de Santo António, aos milhares de retornados, agora venezuelanos, que refazem as suas vidas na nossa ilha, e mesmo a todos os que culposamente desconhecem essas vidas. Talvez esperança, talvez sentido, talvez coragem, talvez o testemunho dessas forças.

No recente Uma Beleza que nos pertence, Tolentino explica:

“Mesmo se a nossa vida se parece a um ínfimo planeta, os trabalhos são inúmeros e diários. No fundo, trata-se de aceitar que a vida reclama de mim, nesta hora, um enérgico sim. Tenho de lutar para ser eu. Se não varrer a minha casa, ela deixa de ser habitável, ela deixa de ser minha”.

Quando Cristiano se suspende e plana por segundos para rematar de cabeça uma bola a que mais ninguém chega para depois berrar o seu “SIII” na linha de canto, quando Tolentino expõe a risco as ambivalências da fé e defende a perseverança da ternura, a sua mensagem é de estoicismo.

Não são madeirenses na forma como partem, mas na forma como regressam. Não vêm ressentidos ou magoados, mas antes gratos e reconciliados com a adversidade os forçou a lutar para ser quem são, Cristiano e Tolentino.

Seriam uma sorte, e talvez um milagre, se acreditassem na sorte ou se tivessem a soberba de se considerarem milagrosos.

Pela sua mão, sabemos que a insularidade é uma condição indelével, mas não é um destino.

Pelo seu exemplo aprendemos que, para varrer a nossa casa, precisamos de saber onde ela fica. E dizer-lhe, sempre, um enérgico “SIII”.