Tomar a iniciativa

O Código de Estrada diz-nos que, nos cruzamentos e entroncamentos, o condutor deve ceder passagem aos veículos vindos da direita. Esta norma pede uma questão, que os instrutores de Código dedicavam sempre, com estudada perfídia, aos estudantes de Direito: quem tem prioridade quando estão quatro veículos num cruzamento, cada um à direita de outro?

A resposta, atentem, é bonita: é quem toma a iniciativa.

E a resposta é bonita porque esta, se não for a única, é uma das poucas valorizações da iniciativa que se desencantam em Portugal.

Para os portugueses, a iniciativa não é sinal de vitalidade, saúde, ou de uma inteligência produtiva. É um transtorno compulsivo, uma forma degradada de orgulho, uma cagança que o Destino, se Deus quiser, se vai encarregar de punir.

O português julga que querer é poder, quando, na verdade, não querer é que é não poder. Porque se convenceu de que querer é poder, o português não quer querer. Acredita que o querer é uma violência, que deve por isso ser exercida em monopólio pelo Estado. Quando Pedro Passos Coelho convidou os professores a emigrar, cometeu várias indiscrições, mas a mais grave foi talvez a de lhes sugerir uma iniciativa que, para a sensibilidade do cidadão, competia à República.

Não tinha de ser assim. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, é ajuramentada com base em três inalienáveis direitos à Vida, à Liberdade, e à Prossecução da Felicidade. Este último – o direito a perseguir a felicidade –, é na verdade um direito à iniciativa. Mas este direito, por depender de quem o usa, cheira ao português a dever, a trabalho e a esturro, e aparece no catálogo como mais um exotismo e paradoxo americano. O português quer a felicidade, e não perseguir a felicidade – e desdenha tanto da iniciativa que suspeita, secretamente, de que a felicidade é estragada pela sua prossecução.

O madeirense partilha este temperamento. É empreendedor, mas sob estrita condição de empreender isoladamente, a partir das sombras. Quer ser feliz, mas procura uma felicidade convencional e aceite pelos seus pares. Mergulha de cabeça, mas só porque sabe que a água da Madeira é quente. A iniciativa é pública, arriscada, e em certo sentido política. O madeirense castiga-a, goza desbragadamente de qualquer desgraçado que se atreva a intervir e a exprimir-se declaradamente, e vive por isso em pânico de ver chegar a sua vez. O medo do julgamento e da bilhardice, tantas vezes paranóico, encolhe-lhe as vistas, subalterniza-lhe os desejos, aprisiona-o num mundo que só às vezes será o dele. É isso que explica, por exemplo, o terror que o madeirense tem de aparecer ou falar em público, especialmente para televisão, num horror tão enraizado que se estende até às crianças. Não dizemos duas vezes batata.

Os vícios activos são-nos repetidamente apontados e censurados. Quem tem iniciativa está armado em esperto, é um “artista”, tem bicho de pêssego. É ávido, buliçoso, irrequieto, malsão. Inversamente, a falta de iniciativa não é um vício, molenguice ou cobardia, mas um sossego ou uma paz que não se deve gratuitamente interromper.

Estes complexos são tão conterrâneos que nos parecem inofensivos. Infelizmente, matam. Soube-se, recentemente, que Portugal tem uma das taxas de depressão e ansiedade mais altas da Europa, e é o quinto país da OCDE com maior consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Somos nisso, como em tudo, diferentes dos outros países latinos.

Talvez a existência ameaçadora de Espanha nos tenha levado, como alguns defendem, a ser tudo o que os espanhóis não são – eles sanguíneos e nós melancólicos, eles voluntaristas e nós fatalistas, eles magnânimos e nós pusilânimes. Mas desenganemo-nos: a educação no conformismo, no fado e na fatalidade, o desdém pela autonomia – até económica – dos jovens, a depreciação da autossuficiência e a sacralização da comunidade e das expectativas dos outros fazem as suas vítimas, parece existir uma correlação entre os ingredientes destas doenças e a nossa maneira de ser.

Não alinho mais nisto. A vida é mesmo uma série de cruzamentos congestionados, em que a justiça, a ilustração, a cultura e – porque não? – a felicidade dependem sobretudo da iniciativa de as querer, e da legitimidade que a sociedade reconhece a essa vontade. A marginalização da iniciativa diz-nos, a todos, que somos indignos dos seus frutos. Deprime-nos, sequestra-nos e diminui-nos, enquanto convida ao sucesso de patos-bravos, chicos-espertos e oportunistas, que prosperam no deslumbramento de todos os que confundem movimento com acção.

Contra mim falo, que me falta iniciativa. Mas quantos tomam, sequer, a iniciativa de falar contra si, para enxotar e apoucar estes partilhados defeitos? Ah, pois. Já não é nada mau.