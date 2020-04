The Day After

1. Textos: “National coronavirus response: A road map to reopening”, Scott Gottlieb e outros, pelo American Enterprise Institute. “Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-1”, Caitlin Rivers e outros, pelo Johns Hopkins Center for Health Security.

3. Testar, testar, testar. É a recomendação da OMS.

4. Na semana passada dei-me ao trabalho de tentar saber, um pouco mais, sobre como se pode sair deste buraco em que estamos metidos. Fui ler dois textos que me pareceram interessantes. Em boa hora o fiz. Um do American Enterprise Institute e o outro da John Hopkins, talvez a melhor e maior universidade do mundo, no que a saúde pública diz respeito. Estão referenciados nas sugestões de leitura que deixei acima.

Ambos são coincidentes em muita coisa. Com base nisso, nasceu este texto que não pretende ser definitivo, nem pouco mais ou menos. Foram muitas as dúvidas que me ocorreram, tentei que ficassem esclarecidas com conversas com especialistas em diferentes áreas, o que faz que, de alguma maneira, tenha sido escrito a várias mãos.

É importante que se comece a pensar na “reabertura”, abrindo espaço à economia, respondendo a cinco sacramentais perguntas: Quem? Quando? Onde? Como? Porquê?

5. Sinais e condições para, de modo sustentado, se começar a sair do “lockdown”:

• O Hospital deve conseguir tratar todos os doentes, COVID19 ou não, que necessitem hospitalização, com segurança, sem ter de recorrer aos esquemas implementados por causa da crise;

• Capacidade de testar todos os que se apresentem sintomáticos: testar, testar, testar;

• Monitorização efectiva de casos e contactos confirmados;

• Um sistema robusto de rastreamento e isolamento de contacto é a única maneira de impedir a ocorrência de um novo surto e consequente “lockdown”;

• Redução sustentada no número de ocorrências por, pelo menos, duas vezes 14 dias.

6. As medidas a tomar para a reabertura, apoiadas no lema “em condições estritas de segurança!”, deverão sê-lo de modo faseado e progressivo.

O retorno à normalidade pós-pandémica vai exigir uma série de estágios delicados que envolvem procurar quebrar a cadeia de transmissão e a manutenção da diminuição sustentada de novos casos. Sem qualquer ordem, em especial, no espaço ou no tempo:

• Criar um grupo de apoio científico, com gente de cá e de fora, integrada por pessoas de reconhecida valia, que pensasse cientificamente e desse conselho ao poder político;

• Ao contrário do que diz o Presidente do Governo, a imunidade de grupo não é uma teoria. É um facto e temos de a alcançar. A vacina é uma das mais importantes ferramentas para se alcançar essa mesma imunidade;

• Criar bonificações fiscais a todas as empresas que testem os seus funcionários e familiares. Como alternativa, poder-se-iam reforçar os apoios do Estado às empresas, nas linhas de crédito já disponibilizadas, de modo a que esses testes pudessem ser feitos;

• Manter o princípio do distanciamento social;

• Desinfectar, desinfectar, desinfectar;

• Uso de máscara obrigatório. Reduz riscos de ficar doente e, principalmente, reduz a possibilidade de transmitir a outros, se o próprio for assintomático. Para além de, psicologicamente, aumentar o sentimento de segurança;

• Analisar, caso a caso, a reabertura do sector secundário às suas actividades segundo medidas estritas de segurança, desinfecção e distanciamento social (medida entretanto adoptada pelo GR);

• Abrir a pequena restauração e similares, implementando regras de afastamento de mesas e controlo de temperatura e desinfecção, à entrada, bem como a desinfecção de equipamentos, à saída;

• Abrir o restante comércio (exceptuando centros comerciais) com limitação de entradas, controlo de temperatura e desinfecção das mãos à entrada, bem como a desinfecção de equipamentos à saída, quando necessário;

• Proibir ajuntamentos;

• Manter o teletrabalho, onde e quando este puder continuar a funcionar;

• Numa segunda fase, reabrir os Centros Comerciais, com restrições. Devem ser um local de comércio e não de passeio. As áreas de restauração devem ter medidas extremamente restritivas;

• A questão das escolas merece-me sentimentos diferenciados. Se, por um lado, todos sabemos que os alunos da faixa etária entre os 10 e os 25 anos compõem o grupo que mais dificilmente adoecerá, temos os professores e pessoal auxiliar das escolas que integram outras faixas etárias, algumas delas de risco. Tem de ser pensado um sistema que refaça horários de modo a que as turmas sejam desdobradas, quando necessário (e isto torna tudo mais exigente para os professores no que aos horários diz respeito). Temos de ter em conta que a imunidade de grupo tem de começar por aqui;

• Manter os nossos idosos em confinamento activo – saídas curtas e extremamente cuidadosas - até prova em contrário dessa necessidade;

• O mesmo princípio do anterior para aqueles que, com problemas de saúde, estejam qualificados como pertencendo a grupos de riscos;

• Reabrir as unidades hoteleiras, numa primeira fase, com 1/3 da sua lotação e, progressivamente, alargar a sua capacidade. Sensibilizar os hoteleiros para, no imediato, fazerem uma forte campanha virada para o mercado interno (Madeira), com preços convidativos, para que os madeirenses possam ir conhecer as nossas unidades por dentro. Numa segunda fase, alargar o mesmo para o mercado nacional. O facto de termos, até agora, poucos casos e nenhuma morte pode ser usado como factor de atractividade. O futuro próximo do turismo vai passar pela capacidade de demonstrar as melhores práticas de controlo e monitorização;

• Aeroporto... francamente ainda não sei... tenho muitas opiniões e todas elas contraditórias. Mas parece-me que, uma possível solução, passa por o GR fazer um pacto com as companhias aéreas e Tour operadores: só faz “check-in” para a Madeira quem tenha um atestado médico ou teste feito, até 24 horas antes. Por cá, é importante que se invista em testes rápidos (daqueles que dão o resultado em 45 minutos, semelhantes aos que a Emirates está a utilizar) que sejam feitos à chegada. Numa primeira fase, não vejo outra maneira de reabrir o aeroporto com segurança;

• Tudo isto deve ser devidamente coordenado pelo GR em estreita cooperação com entidades de segurança, autarquias e empresas.

7. A gestão deverá ser sempre pró-activa ao invés de reactiva. Todas as medidas implementadas devem ser constantemente avaliadas e, se caso disso, reajustadas.

8. Ainda há uma terceira fase: quando a vacina ou uma terapêutica for encontrada e disponibilizada a todos de modo que a imunidade de grupo seja efectiva. E, mesmo nesta, temos de ter em conta que estas coisas vieram para ficar. A prevenção terá de fazer parte de todas as nossas rotinas daqui para a frente, implementando políticas que nos protejam da próxima pandemia.