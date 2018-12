“Tem mais samba no encontro que na espera” já dizia Chico Buarque na letra que considerou o marco zero na sua enorme carreira. Eu identifico-me muito com o famoso artista brasileiro. Na sua musicalidade e poesia, literário e artístico, romântico e sonhador defensor da magia da língua portuguesa. É por isso que se te oferecesse a ti que me lês, o livro perfeito, seria “Tantas Palavras” onde estão reunidas todas as letras dele. Porque, com certeza, não haverá por aí muita gente que não sorria ao ler os seus versos e não se emocione ao sentir a profundidade dos seus poemas. Essa essência profunda que vem da Bossa Nova e irrompe a sambar cá dentro de nós. Chegará em breve o dia em que cada crónica escrita possa ser acompanhada de uma música que lhe pertença e lhe dê um significado mais exato. Espero ansiosamente por esse dia já que a música certa faz-me preencher de uma forma mais colorida o significado das letras. Em forma de acompanhamento.

Há quem diga em jeito de brincadeira que se demorasse mais meia hora para nascer Chico Buarque teria sido mulher tal a sensibilidade emocional que decalca em cada verso. Nesta época do Natal feita de encontros e reencontros em que as pessoas se abraçam mais do que é comum, em que parece que se querem mais, se entregam de uma forma diferente é importante refletirmos sobre essa emocionalidade e sobre essa intensidade.Sobre aquilo que queremos e o que nos rodeia. Para onde queremos ir e se estamos na direção certa .É talvez também, o tempo perfeito para tomarmos a decisão de apostarmos mais em nós, libertarmo-nos dos que nos puxam para baixo e de nos dedicarmos a quem nos acrescenta e a quem nos quer bem. De fazermos um esforço para matar saudades e nos matarmos de saudades. Para irmos em busca do que nos faz falta. “As pessoas têm medo de mudanças, eu tenho medo que as coisas nunca mudem”.

Porque o nosso corpo também se alimenta de felicidade e é precisamente no paralelismo do que damos aos outros e nos acrescentamos que está o equilíbrio, o verdadeiro e tão inimaginavelmente complexo sentido da Vida nas coisas mais simples. É nesse paradoxo que vivem em muitos momentos as letras do cantor e em que me revejo eu também. “ Para sempre é sempre por um triz”, essa é a razão de termos que nos preocupar em viver os momentos da forma mais perfeita possível , como se fossem os últimos, “ está provado que quem espera nunca alcança”. É por isso que “tem mais samba no encontro” , no olhar ...“Também acho uma delícia quando você esquece os olhos em cima dos meus...” Ir à procura deles como quem procura o ar que respira. É nessa concentração de sentimentos , no que nos faz verdadeiramente falta e nas coisas mais simples que se baseiam as relações humanas e que por vezes as nossas vidas ocupadas e cheias de assuntos superficiais nos fazem esquecer.

“A felicidade morava tão vizinha que, de tolo julguei que fosse minha”. É essa felicidade que te desejo neste preciso momento e que se estenda aos que são realmente importantes para ti. A felicidade dos momentos, dos sonhos por concretizar. Essa é a razão desta época com uma mensagem bem clara de pensamentos puros e genuínos de intenções corajosas e atitudes verdadeiras. De sorrisos sinceros daqueles que alinham as estrelas , de sermos um pouco psicólogos de nós próprios e nos permitirmos libertar. Cheios de fadas cartomantes e confettis perfumados... De nos enchermos de esperança mas acima de tudo de termos força para correr atrás dela, atrás do que é importante e do que tanto queremos. É tempo de falarmos do Amor que se pode traduzir sob tantas formas e que nos preenche e surpreende como nenhum outro sentimento. Já dizia Chico Buarque “parece que tem gente que tem medo de falar de Amor”. Não tenhas. Precisas disso para seres inteiro... Feliz Natal...

Para essa felicidade que me apaixona e me fascina,

“Quem sabe um dia, por descuido ou poesia, você goste de ficar“

Chico Buarque

Para ti que me lês...