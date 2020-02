Eu cresci na fé católica, que era a religião do Laranjal, pelo menos da maioria dos vizinhos e com a excepção das Testemunhas de Jeová que, volta e meia, tocavam a campainha para avisar sobre o fim do mundo e ler umas partes da Bíblia. A minha mãe esquivava-se a debates sobre a fé com a falta de tempo, ora tinha o almoço ao lume, ora tinha pressa para aviar o bordado. E, mais a mais, não estava para mudar de religião.

Para o caso bastava-lhe o Deus dos católicos a quem seguia como mandava a lei da igreja, mas sem exagero de missas e sem rezar o terço, que à hora que dava no Posto Emissor tinha o jantar para fazer e dava-lhe mais jeito ouvir o noticiário. Para a missa bastava a do domingo, não falhava os dias santos e, nós, mandou-nos à catequese para fazer a primeira comunhão e o crisma, que não queria cá aborrecimentos depois, quando fosse para casar.

Não era de santos, nem de acender velas, mas gostava das histórias que vinham na bíblia e, às vezes, contava a do José deixado dentro de uma cisterna pelos irmãos e do Sansão, da Dalila e dos Filisteus e como acabou tudo em tragédia. A única vez que fomos ao cinema foi para ver os 10 Mandamentos, que a comovia o amor daquelas mulheres, das duas mães do Moisés, a judia e a egípcia. “Uma mãe é capaz de tudo”, lembro-me de a ouvir dizer e de não perceber o alcance.

A fé católica como era praticada no Laranjal não tinha incorporado os santos da moda, nem São Nicolau e menos ainda São Valentim. Qualquer criança sabia que era o Menino Jesus quem deixava os presentes no sapatinho na noite de Natal e as raparigas em idade de casar corriam a fazer preces ao Santo António e a tirar sortes pelo São João. E isso aprendi a fazer, mas ninguém me preparou para os corações, postais, ursos e flores do Dia de São Valentim, quando os adolescentes se renderam ao santo importado da América.

Os novos românticos de 15 anos atravessavam a cidade com flores e ursinhos para as namoradas. E as namoradas haviam de exibir o amor às outras que, como eu, não tinham namorado, nem sabiam sequer que havia um santo chamado São Valentim, nem que era caso para tanto alarido. Eu achava o amor um assunto íntimo e, ali no muro que dava o campo de futebol da escola dos Ilhéus, ouvia aquelas versões de amor romântico, contadas com vaidade e sem que nenhuma corasse.

Lembro-me de como as admirava, de como pareciam seguras e adultas e corajosas por dar a mão a um rapaz e beijá-lo. E lembro-me de pensar no quanto me faltava para vencer a timidez, o medo e a vergonha. Talvez São Valentim não fosse coisa para mim.