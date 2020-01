Reflexões sobre o nosso Turismo

O ano que terminou revelou-nos dados preocupantes relativamente ao que mostra ser a nossa grande alavanca económica. O Turismo. É por isso altura para refletir sobre as grandes medidas a tomar, mas também para uma análise ao mercado e aos factores diretos e indiretos que vão influenciando em larga escala, o sucesso ou insucesso de toda uma Região. É por isso fundamental sabermos bem de onde partimos e quais são as nossas reais mais-valias, como nos podemos e devemos promover de uma forma assertiva e orientada para resultados, mas também que caminhos devemos trilhar tendo em conta a conjuntura atual. Para isso, é importante uma análise diferenciada do posicionamento sobre a política externa a definir, a par da evolução e do crescimento do sector que devemos implementar cá dentro, o que implica medidas estratégicas em dois planos distintos.

Ao nível externo é premente perceber que o Mundo está a evoluir para um sistema de procura de destinos cada vez mais tecnológico e digital e que a promoção desse mesmo destino deve ter em atenção uma série de factores e condicionantes que mudam definitivamente as regras do jogo. Se por um lado continuamos a ser dos poucos a ter uma incidência predominante de visitantes através das agências, isso também nos revela que continuando a acompanhar e monitorizar essa vertente devemos apostar todas as nossas fichas no que é a procura através dos diferentes sites e plataformas de viagens, mas também na promoção para nichos de mercado, direcionando para os segmentos que mais se identificam com o que temos para oferecer seja através de publicações especializadas ou de grandes meios, como também os chamados influenciadores que através de blogs, páginas pessoais e redes sociais amplamente difundidas conseguem gerar nas pessoas a vontade de vir e conhecer.

Fará por isso todo o sentido perceber bem o que é o nosso produto. Se a uma determinada altura percebemos (e bem) que não podíamos competir com alguns destinos de praia, que comunicar a Madeira como tal era enganador e direcionámos a nossa aposta para a Natureza complementada com o clima ameno e a possibilidade de dar um mergulho, e se o Porto Santo é cada vez mais a imagem do descanso e bem-estar e se a tendência internacional revela-nos que estes mercados da Natureza e do Bem-estar estão não só em franco crescimento como são dos que conseguem produzir um maior gasto por pessoa, é tempo de nos darmos a conhecer nos canais que traduzem essa procura e que trazem retorno direto. Num mercado altamente concorrencial mas muito confuso, com tantas e tão diferentes ofertas, torna-se necessário ser cada vez mais prático e objectivo. O Porto Santo tem águas e areias com propriedades únicas, deve fazer uma aposta forte na Geo-Medicina, juntando ao tão proclamado descanso os tratamentos e até os processos de relaxamento do corpo e da mente tão em voga, juntando estas valências à sua vertente mais ecológica. Só assim conseguirá combater a sazonalidade cada vez mais demarcada. Assim como a Madeira deve juntar ao seu tradicionalismo tão valorizado lá fora, diversas vertentes de procura diferenciada. As pessoas hoje em dia, quando viajam, não procuram mais um produto, mas sim uma experiência, e nós por cá podemos e devemos recolher, compilar e desenhar um leque de ofertas, não muito extenso, mas assente numa aposta clara na qualidade. Seja na vertente da Natureza, com diferentes programas e áreas demarcadas, como na possibilidade de atrair um turismo de luxo, mais sofisticado.

É aí que tem de entrar a análise interna. De que forma numa ilha de tamanho reduzido podemos oferecer experiências distintas para diferentes mercados? Se na vertente mais tradicional a nossa oferta é vasta a todos os níveis acredito que só daremos o salto para um turismo que tenha maior propensão e disponibilidade para gastar quando o Funchal se tornar mais cosmopolita e possa aliar a parte da Natureza e do Bem-Estar do resto da ilha a um produto mais sofisticado acabando por ter tudo num só. Isso faz-se desenvolvendo parcerias com marcas especificas mas também com pessoas que promovem este tipo de destinos. Conseguir arrastar para cá marcas internacionais, mas também personalidades que procuram paz e sossego mas também alguma vida social apostando naquele que é o bem mais valorizado por todos. A segurança. Basta olhar um pouco para a geopolítica para percebermos que o Mundo acorda todos os dias mais perigoso e que nós seremos porventura dos locais mais seguros do planeta. Não desejando violência em parte alguma, o que é certo é que sempre que existe uma maior instabilidade internacional o Turismo da Madeira ganha com isso. Na verdade, essa razão a juntar a algumas outras fez com que personalidades como a cantora Madonna, o estilista Louboutin ou o designer Philippe Starck se juntassem à atriz Monica Belucci e fossem viver para Lisboa, e que essa tem sido uma das grandes razões para o Boom que se tem verificado no turismo da capital. Porque não seguirmos os bons exemplos e atrairmos algumas personalidades a nos virem visitar e quem sabe por cá ficarem fazendo delas um fantástico cartão de visita? Temos todas as condições para recebermos quem procura qualidade de vida, da Natureza ao Sol, da água à já referida segurança. Da cultura e dos produtos tradicionais a que devemos juntar esse tal toque cosmopolita mas sobretudo as pessoas. O madeirense fala da sua terra com paixão e está-lhe no sangue saber receber e tratar os convidados de forma genuína e apaixonada. Se temos connosco o melhor jogador do Mundo, se foi madeirense o primeiro ator português em Hollywood e se existe tanta gente de valor inquestionável quem vier só se poderá sentir em casa. Veja-se o rasto de curiosidade que Churchill deixou e as marcas que se traduziram na Região.