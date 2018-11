O dia foi agitado, que era sexta-feira, havia benção das capas na Sé e o trânsito anda louco no centro da cidade, mas disso eu só sei das fotografias do Facebook. Sou uma senhora à moda antiga, nunca tirei a carta e ando de autocarro, o que é um desgosto para o meu pai. Não me diz, mas sei que não gosta de ver a filha a quem tanto lhe custou dar estudos assim, ao sabor dos solavancos do horário. E eu também não me expliquei, que aquilo de conduzir não foi feito para mim. Podia lá estar com o sentido na estrada, um olho no retrovisor e o pensamento nos pés para não trocar a embraiagem com o acelerador.

Ando de autocarro e a pé, quando tenho pressa apanho um táxi e foi isso que fiz depois de me cruzar com as famílias e os pequenos das capas, elas todas arranjadas a equilibrar-se em cima dos saltos. E estava quase, quase a escrever que isto agora está tudo mudado, que não tem comparação com o meu tempo, aqui há coisa de 30 anos, quando calcei os meus primeiros sapatos de salto e usei batom. Tenho uma fotografia no Casino antes de entrar no baile com o cabelo à moda e um sorriso efusivo, foi a estreia em festas. Os sábados à tarde no salão paroquial a dançar ‘slows’ não contavam.

O que não tem comparação são os anos, os muitos anos que passaram, podia ser a mãe de um deles. Tenho quase a idade que a minha mãe tinha quando me foi ver à Sé, cheia de orgulho na filha que, nesse dia, quis despachar as fotografias e as conversas, o mais importante era não ter hora para chegar a casa, era o jantar com a malta porreira da turma e o resto, noite fora a dançar debaixo de uma bola de espelhos. Lembro-me de descer a avenida descalça e cansada, lado a lado com o meu irmão e um amigo dele, os dois mais sóbrios do que era costume, não fosse correr mal a missão de me entregar em casa inteira.

Ao sair do centro comercial, que está abarrotar de gente atrás dos descontos, vejo que uma miúda de cabelo liso e comprido trocou os saltos por umas sapatilhas. Estespequenos são mais descontraídos, podia lá ser nos anos 80, vestir o fato das capas com ténis, mas agora é diferente como estas promoções antes do Natal. Os saldos dos anos 80 eram maus, umas sobras com anos, roupa que ninguém usava e pares de sapatos com números muito grandes ou muito pequenos. E não havia comerciante que arriscasse as margens de lucro antes da Festa, que o povo vinha do campo, de lugares como Laranjal, de todos os cantos para comprar caro, dava gosto ver depois na missa do galo e nos passeios das oitavas.

Na volta para ver as luzes, as famílias vestiam a roupa nova e iam pela rua, a cheirar a sabonete Lux ou a perfume, assim como se fosse um sábado à tarde. Os adolescentes valorizavam tanto uma t-shirt de gola alta preta como um frasco de Anais, Anais ou de Drakkar Noir. Com sorte havia dinheiro para umas calças Levi’s ou umas sapatilhas Stan Smith, também podia ser a versão barata de umas Mako Jeans e umas Le Coq Sportif, o efeito era o mesmo, reluzente e cheio de estilo. Eu tive a versão barata, as sapatilhas chegaram à faculdade, as calças de ganga também, que isto do consumo ainda não tinha sido inventado.

E é com isto na cabeça que entro no táxi, tenho pressa, mas o trânsito leva o seu tempo e o taxista estranha, não trago sacos, mas lá arrisca: “também esteve nas promoções?” Traz-me ao presente, é uma sexta-feira de promoções e não, não estive nas lojas, não fui atrás de sapatos, de roupa, de computadores, de telefones, do que havia para comprar a bom preço, digo que não e ainda acrescento que o me faz mesmo falta é uma tábua de engomar, a que tenho está velha. Faz-se um silêncio, não esperava esta resposta e eu também nem sei porque disse isto. Isto não parece meu, esta seria a conversa da minha mãe, mas envelhecer faz isto, ficamos muito parecidos com eles, os velhos dos nossos pais.