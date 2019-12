Os 11 do Mini Eco

Quem me conhece sabe que gosto de desfrutar de um copo num bar onde possa estar descansado em amena cavaqueira com os meus amigos e que me permita soltar os meus dotes de dançarino ao som de boa música e sou rigoroso nos pormenores. Desde a qualidade das bebidas à música passando pelo serviço de quem nos serve. Nos dias que correm , com tanta competição e diversidade é fundamental que os espaços apostem no cliente como veiculo para obter uma faturação que lhes permita almejar o sucesso e não indo diretamente à fonte.Para além destas saídas cada vez mais ocasionais tenho também um hobby que sempre me acompanhou ao longo dos anos e que me permitiu conhecer alguns dos maiores palcos noctívagos de Portugal e pelo Mundo fora.É passar música, ser dj e conseguir despertar nas pessoas que dançam à minha frente a vontade de se divertirem e darem por bem empregue a saída.É que com tantos problemas no dia a dia se não arranjamos um escape para nos abstraímos e conseguirmos sorrir damos em loucos.

Pois bem, tudo isso eu consegui encontrar no Mini Eco Bar. Situado no Funchal mais precisamente na Rua da Alfândega é o espaço onde me sinto em casa mas também onde consigo encontrar tudo mais ao meu gosto. Bem decorado , com preocupações ambientais muito anteriores à Greta Thunberg como é disso exemplo a aposta nos copos recicláveis ou na abolição das palhinhas este “altar” de boa música é só Mini de nome e para quem vê de fora porque uma vez lá dentro ou cá fora na rua sentimos o tamanho certo como se nada ali mudássemos.Os donos Lima e Mónica conseguem juntar o profissionalismo e o bom gosto a uma boa dose de diversão e de prazer , ingredientes que combinados fazem a receita perfeita para que quem vem de fora se sinta bem acolhido e envolto num ambiente que facilmente seria replicado nas melhores festas de Berlim ou Beirute.E para quem tem a mania de que é fácil fazer “festas” , não , não é. Tudo à custa de muito trabalho e dedicação.

Posso dizer que foi dos sítios onde mais gostei de tocar, com que mais me identifiquei pela sua atmosfera única e porque nestes quase 11 anos de história conseguiram educar culturalmente quem o procura criando-se assim uma simbiose perfeita entre o Dj e quem vai ali porque sabe o que quer.É por isso e numa altura em que tanto se fala de Turismo um ex-libris da cidade e da própria ilha que permite a quem vem de fora usufruir de um espaço de excelência numa mescla perfeita com os que por cá vivem.Nota-se pelo ambiente refinado e pela magia que por ali circunda no ar que nada é feito ao acaso e que os pormenores são definidos meticulosamente assim como deve ser num club daquelas dimensões.A sua constante vontade em inovar com programações bem apelativas e transversais mas também com ideias fora da caixa mostram o porquê de passados 11 anos continuar a ser referência para tantos que gostam de sair à noite e um autentico rebuçado para quem como eu adora passar música.

A Madeira precisa de mais espaços como este para conquistar públicos mais jovens e embora ninguém queira transformar a ilha numa nova Ibiza é fundamental existir oferta de entretenimento de qualidade para que os mais novos não achem que isto é só para “velhos”. Quero com este artigo dar os meus parabéns a toda a equipa do Mini Eco, desejar-lhes as maiores felicidades para o futuro e que mantenham esta veia criativa e alternativa bem vincada. Porque precisamos de respirar coisas novas e absorver novidades e esta proposta que já leva 11 anos merece ser visitada e degustada porque ali não há privados nem exclusivos. Somos todos iguais, unidos pela música e pelo prazer de dançar.