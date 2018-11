Olhe que não, olhe não

“Olhe que não, olhe que não”, foi uma tirada de Álvaro Cunhal, líder comunista, dirigida a Mário Soares no primeiro grande debate que travaram na televisão, já lá vão 44 anos. Foi tão marcante que ainda, hoje, é usada no léxico político português. A frase aplica-se ao que se está a passar no PSD da Madeira e com uma grande parte do seu eleitorado. Volvidos apenas 3 anos da retirada de Alberto João Jardim, o partido e o situacionismo, parecem estar órfãos do “grande líder”. Até parece que o romance de Jardim lançado há dias e, sugestivamente, titulado “diz NÃO”, é a resposta para alguns apelos mais desesperados ao seu regresso. A verdade é que nunca pensei que esta nostalgia acontecesse tão cedo, pese embora saber que estava escrito nas estrelas.

Jardim deixou a governação e a política num momento crítico, precipitado por acontecimentos que não soube controlar, como o fastio do eleitorado em relação à sua pessoa, os erros de algumas obras públicas e sobretudo a dívida colossal que foi acumulando e que nos levou em 2011, em estado de necessidade, à negociação de um Plano de Ajustamento com o Estado que hipotecou a Autonomia por muitos e bons anos. Se tivesse sido candidato em 2015 teria uma pesada derrota, tal a dimensão da dupla austeridade que caiu sobre os madeirenses.

Miguel Albuquerque foi eleito líder do PSD contra as políticas de Jardim, tendo a coragem de afrontar o histórico fundador em 2011, quase ganhando, nesse ano, o partido, contra todas as previsões. Foi essa legitimidade que o fez um vencedor antecipado em 2015, quer no PSD, quer nas eleições regionais, se bem que a vitória no partido foi expressiva enquanto a maioria absoluta junto do povo, foi conseguida a ferros e por, apenas, 12 votos e 1 deputado, muito longe das antigas e categóricas vitórias de Jardim. A verdade é que passados, apenas, três anos de governação, há um sentimento na sociedade madeirense de igual fastio em relação a Albuquerque e à prometida Renovação. Governar é mais do que organizar chás para funcionários públicos na Quinta Vigia, distribuir uns cheques pela ilha, dar beijos ás crianças das escolas, tirar selfies com idosos e prometer muitas coisas. A sua tarefa não era fácil, mas o trabalho tem sido escasso.

Não é por acaso que Albuquerque e o PSD ensaiam uma espécie de regresso ao passado, reavivando o contencioso das Autonomias, trazendo para o centro da discussão as reivindicações ao poder central e, com isso, disfarçando a sua incapacidade governativa. A purga no secretariado e as saídas e entradas nos órgãos do partido, comprovam esse regresso ás pessoas e receitas do passado. Diga-se que o PS tem facilitado as coisas, pois tanto o Governo da República como a estrutura regional socialista dão, todos os dias, argumentos para que o discurso laranja do “inimigo externo” entre na cabeça dos madeirenses. A trapalhada à volta do financiamento do Hospital, a baralhada em torno da prometida e nunca efetivada revisão do subsídio de mobilidade, bem como uma série de promessas por cumprir, criam o lastro para que se reforce o sentimento anti- Lisboa. O PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e António Costa são, neste momento, os melhores aliados da estratégia do PSD-Madeira. Quem não perceber isto, dificilmente, terá sucesso nas eleições regionais.

Há um outro dado preocupante na governação do PSD: a tentação do eleitoralismo. Oiço e vejo, diariamente, o Presidente do Governo e alguns secretários fazerem promessas irrealistas, não prioritárias, sem qualquer retorno económico ou social, como a construção de zonas de lazer, piscinas e campos e futebol, obras não pedidas pela maioria das pessoas, mas que encontram eco num Governo e num partido que tem medo de perder as próximas eleições. Ainda por cima, sabem que não vai haver dinheiro para concretizar essas promessas.

Do lado do PS, o eleitoralismo não é menor e basta ver o que estão a fazer as Juntas e Câmaras socialistas que andam numa atividade frenética de distribuir o bodo aos pobres, sejam viagens, excursões, cabazes e apoios, inclusivamente, a quem não precisa, numa política assistencialista e irresponsável que só acentua a dependência das pessoas da administração pública local e contribui para o comodismo e o conformismo em vez de se incentivar o trabalho e o mérito. E aqui há que ter cuidado com os populismos messiânicos, como o protagonizado por Paulo Cafôfo, que normalmente terminam em grandes desilusões.

Entre o eleitoralismo e o populismo, há o realismo do CDS, que defende a Autonomia com responsabilidade; que faz do investimento privado o motor do crescimento económico e do emprego; que só promete aquilo que poderá cumprir; que avalia o custo/ benefício das obras; que prefere descer impostos sobre famílias e empresas em vez de fazer crescer a despesa corrente; que aposta na qualificação dos recursos humanos; que quer mais justiça social e que elege a reforma do Serviço Regional de Saúde como a prioridade das prioridades. Para que não tenham mais a nostalgia do jardinismo!