O último Natal

Este Natal faz 25 anos que estivemos todos juntos em casa dos meus avós, mas não sabíamos que seria o último e fomos os mesmos de sempre. Falámos uns por cima dos outros, trocámos piadas amargas e partilhámos aqueles dias como era de costume. Lembro-me do meu irmão ter umas barbas à Xanana e de o ouvir, no quintal, a contar à minha mãe os planos para publicar livros.

O meu pai fez o presépio no canto da sala, acho que por mim e pelas boas notícias do médico. O TAC dizia que não havia sinal do meu linfoma e fez-se melhor a Festa no Laranjal. Houve bolos, escadinha e pinheiro e fui com a minha mãe à missa do galo. Na descida, comemos os chocolates que a minha tia Teresa guardava no móvel do quarto da televisão.

Vínhamos felizes, depois de ouvir as músicas da igreja e trocar cumprimentos com a malta do grupo de jovens. E subimos a entrada com a cabeça já no futuro, que seria bom de certeza. A mim moía ainda muita coisa, muita iria carregar pela vida fora, mas tinha 23 anos, quase 24 e achava que as mágoas e os desgostos só pesavam aos velhos

Em São Gonçalo o letreiro luminoso dava vida aos últimos dias de 1994. Lembro-me de ter pensado que nenhum outro ano poderia ser pior, mas não me quis deter, não quis olhar para trás. Para a doença, para o me tinha feito naqueles meses, nem sequer para a pessoa que via ao espelho, de cabelo ainda curto. E foi bom mergulhar naquele nosso Natal, às vezes amargo e sempre barulhento.

A prima Adelaide bebeu licor e dormiu a tarde sentada no quarto da televisão, o meu pai ressonou no sofá e acabámos o dia na casa do meus avós a comer aperitivos e a beber canja de umas chávenas bonitas. A minha mãe e o meu irmão brigaram e fizeram as pazes, eu respondi mal umas quantas vezes à minha tia Alice e comi azeitonas, queijo aos quadrados e amendoins e sandes de galinha e tudo que havia para comer em cima da mesa.

Sei que, no fim, no caminho de casa, a minha mãe sorriu-me. Fizemos o percurso de braço dado com ela a prometer-me um futuro de sucesso, de felicidade, que eu era nova e a vida um lugar cheio de oportunidades. E eu acreditei. Só não sabia que era o nosso último Natal.