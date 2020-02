1. Disco: não sentem, às vezes, a falta de qualquer coisa que não sabem o que é? Acabou de sair “Father Of All Motherfuckers”, dos Green Day. Ao ouvi-lo de uma ponta à outra, senti um enorme preenchimento. Era isto que me faltava. O mais puro dos rocks.

2. Livro: andava a arrumar livros e encontrei a autobiografia de John Cleese que li aqui há um par de anos. Gosto de biografias e esta é a mais divertida que li até hoje. Reli-lhe algumas partes, como se deve fazer com alguns livros que bem o merecem. Uma escrita inteligente, bem urdida pela mão de um homem culto que olha para a vida de modo único. Como se tudo tivesse um lado absurdo, como se tudo o que o rodeasse fosse uma farsa. “Ora, Como Eu Dizia...”, de John Cleese, é altamente recomendável.

3. O Plano de Paz Israelo-Palestiniano de Donald Trump, ou melhor, do seu genro, é um chorrilho de asneiras como o mundo poucas vezes viu. Denota desconhecimento, ignorância, incultura e inabilidade. Um arrazoado sem qualquer sentido.

Reserve-se-lhe um papel fundamental para a paz da região: o higiénico.

4. Vi esta semana aquele que, para mim, devia ser o filme do ano: “Jojo Rabbit”. A história de um jovem membro da Juventude Hitleriana que vê o seu mundo virado do avesso quando descobre que a sua mãe esconde em casa uma rapariga judia. Na sua imaginação, vive um Hitler que o acompanha para todo o lado, numa excelente composição idiotificada do ditador, pela mão de Taika Waititi.

Tem cenas memoráveis que vão do humor ao horror, da ligeireza à profundidade. Destaco uma: Jojo e a mãe chegam a uma praça onde, pendurados, estão quatro cadáveres enforcados. O jovem pergunta à mãe: “o que é que eles fizeram” e tem como resposta: “o que puderam”.

Há sempre quem faça o que pode, contra o estabelecido. Há sempre quem não se conforma e tenta mudar o que pensa que está mal. E é por eles que o mundo “pula e avança”.

5. De 15.750 candidatos a emprego enviados, no ano passado, a entrevistas de trabalho, pelo Instituto de Emprego da Madeira, só 1.744 foram colocados. Se isto não diz tudo da qualificação de quem procura trabalho, vou ali e já venho.

Mas não diz. Por incrível que pareça, não diz. Há casos de quem está a receber subsídio de desemprego, que entra nestas entrevistas a pedir que seja dado como não capacitado para o desempenho das funções e ficar, assim, mais tempo a depender do Estado. Quem não quer trabalhar, inventa de tudo para o não fazer.

Quero crer, a bem da minha sanidade, que estes casos sejam poucos. Sei de alguns que se passaram com pessoas que conheço. Mas o que isto prova é a falta de mão-de-obra qualificada que temos.

A fórmula actual, aplicada no combate ao desemprego, não corresponde às necessidades do mercado, não conseguindo dar resposta ao desempregado e ao potencial empregador. Urge alterar as regras de combate a este flagelo, através da reestruturação dos serviços prestados pelo IEM, tornando-as mais pró-activas e menos reactivas. É primordial criar um sistema que forneça um apoio mais intensivo e direccionado àqueles que mais precisam de ajuda. Uma maior flexibilidade e eficiência na atribuição de apoios, àqueles que são capazes de conseguir criar o seu próprio posto de trabalho. Que funcione melhor com os proporcionadores de emprego, dando-lhes acesso aos trabalhadores de que precisam, quando precisam deles. Os parâmetros do IEM na indicação de candidatos a postos de trabalho têm também de ser redefinidos, de modo a enviar os candidatos certos para candidaturas certas.

Temos de olhar para o emprego, associado à educação, como o melhor e primordial meio de alavancagem social.

6. Se um gajo erra e corrige é porque são desculpas. Se um gajo erra e não corrige é porque é marronco.

Já aqui falei, várias vezes, sobre a Mobilidade Aérea. Não concordo com este modelo que onera o Estado (ou seja, todos nós). Defendo outro modelo completamente diferente.

Que fique bem claro que o que esteve em causa, na votação na Assembleia da República, não foi o modelo de mobilidade. Foi, isso sim, a implementação, de imediato, da Lei 105/2019 (que muda a 134/2015) que altera o modelo no que diz respeito aos pagamentos, permitindo que o valor a pagar, pelos madeirenses, seja os 86€ (65€ preço estudantes).

Não querendo ser desmancha-prazeres, aconselho a muitos que guardem o foguetório. Sim, sei que o aprovado no OE prevê que as regras entrem em vigor um dia depois da publicação do Orçamento de Estado em Diário da República. Deixo duas perguntas: a) a implementação não carece de uma portaria que regulamente o modo como o sistema vai funcionar? e, b) no dia seguinte à publicação, posso comprar um bilhete on-line, pagando só os 86€?

Estarei sempre a favor de tudo aquilo que facilite a vida das pessoas, descomplicando. Foi isso que foi aprovado na AR.

Agora temos, praticamente, duas companhias a fazer os voos Madeira/Continente/Madeira. A EasyJet ameaça que, se esta alteração for para a frente, abandona a linha. Vamos imaginar que o faz. Ficamos só com a inenarrável TAP, sem qualquer concorrência. Nada garante que, com este modelo criado pelo PSD que era governo cá e lá na altura, os preços não disparem. A falta de concorrência pode levar a isso, pois a linha transforma-se num claríssimo monopólio.

O que se exige é que se abra a possibilidade de o “modelo de mobilidade” ser debatido e estudado, de modo a que todos beneficiemos de passagens a bom preço. O resto é tudo ruído e má-língua.

7. No SESARAM, continua a fossada das nomeações. Quando devíamos andar a ouvir falar de Saúde para sabermos como melhorá-la, a preocupação de quem manda tem só a ver com quem é nomeado e para onde.

Escrevi nestas páginas, há duas semanas, que Mário Pereira é um “elefante em loja de porcelana”. Tenho dificuldade em acreditar que os mesmos que rejeitaram o nome de Filomena Gonçalves venham agora a aceitar o antigo deputado do CDS.

Mário Pereira tomou posse. E, na véspera, mais de 30 directores e chefes de serviços do SESARAM demitiram-se, dando resposta à ameaça do Presidente do Governo que disse “quem quiser que se demita”.

Não era preciso ser bruxo para perceber que o desfecho seria qualquer coisa deste género.

PS: a cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo Presidente da Assembleia Legislativa. Não se entende o porquê, mas é denunciador do caminho, rumo a uma verdadeira República das Bananas, que estamos a seguir.

8. Expliquem-me, devagarinho, para ver se percebo: por que carga de água um sector da Administração Pública tem um Fundo de Estabilização Tributário que dá uns bónus porreiros aos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira? No ano passado foram 1,2 milhões para premiar a sua produtividade.

Em milhares de funcionários públicos que temos, só há uns quantos que são produtivos.

Os senhores da Autoridade Tributária e Aduaneira têm um fundo que os compensa por haver impostos que não conseguiram cobrar atempadamente. Ou seja um fundo onde entra uma percentagem do que foi coercivamente cobrado. Se o foi coercivamente é porque o Estado não o fez a tempo. Ou estou errado?

Se eu fosse funcionário da Autoridade Tributária e Aduaneira mandava rezar missas a São Mateus, o santo padroeiro dos cobradores de impostos.

São Mateus,

protegei o que é meu

do alcance alheio.

Ensinai-me

a juntar tesouros

no Fundo de Estabilização,

fazendo com que os contribuintes

tenham ataques de amnésia

e intercedei por mim.

Amém