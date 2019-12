O “Orçaminto” de 2020

1. Livro: “A Derrota” de Hans Hellmut Kirst é o terceiro livro da trilogia 08/15. O mais negro e mais denso dos três livros que andam em volta da II Guerra Mundial vista sobre uma perspectiva alemã. Todas as cenas do livro que lidam com a última noite da guerra, em território alemão, são brilhantes na descrição e na criação de um ambiente onde tudo está perdido menos o momento. Como curiosidade, a tradução portuguesa destes livros foi feita por José Saramago.

2. O Orçamento de Estado de 2020 parece um daqueles folhetos do Pingo Doce ou do Continente. “Tudo aos preços mais baixos” ou “50% em cartão Poupa Mais”. Quem os ouve, ao Costa ou ao Centeno, aquilo é só promoções, descontos, barganhas, vantagens e ofertas. Mas no final, e olhando com olhos de ver para tudo aquilo, é só mais carga fiscal, mais taxas e taxinhas e mais impostos directos e indirectos a subir. Em suma, mais opressão fiscal. Austeridade encapotada, a quanto obrigas.

a) Escalões do IRS “actualizados” em 0,3%. Ora bem, para quem tiver no próximo ano um aumento salarial superior a 0,3% isso significa que a carga fiscal volta a aumentar. Certo?

b) A Madeira vai receber 228 ME, quase menos 20 milhões do que neste ano. O OE empurra a mobilidade aérea para 2021. Ferry, nem vê-lo. E é isto que o PSD Madeira vai votar favoravelmente na Assembleia da República?

c) Carga fiscal para o ano aumenta para valores maiores que na vigência da troika.

d) Aquela coisa dos filhos até aos três anos, é tão retorcida que custa a perceber e ainda mais a explicar.

e) As ditas vantagens fiscais para jovens no primeiro emprego são ridículas. Além da insuficiência temporal, a esmagadora maioria deles entra no mercado de trabalho com ordenados tão baixos que não pagam IRS.

f) Alguém acredita que o tal “imposto especial sobre os fornecedores da saúde ao Estado” vá ser pago pelos “fornecedores da saúde”? É claro que o imposto se vai reflectir no preço do material fornecido. E quem paga (tarde e más horas, claro)? O Estado. Ou seja, o Estado a inventar impostos que o Estado tem de pagar. Se não estivéssemos a falar de Saúde, isso seria hilariante.

g) E as cativações, esse substituto do Orçamento Rectificativo. Esse dinheiro que está lá, mas não é para gastar, tornando parte do OE num documento virtual sem valor nenhum. Isto porque há despesa inscrita que não é suposto ser executada, pois, se o for, não haverá nenhum superavit. É só ler os mapas.

h) Resumindo, um Orçamento Geral do Estado para 2020 cheio de truques e habilidades, a necessitar de uma errata logo no dia a seguir. Tudo coisas muito pouco abonatórias para o socialista Ronaldo das Finanças.

3. Como escrevi ao longo destes últimos meses, e ao contrário do prometido pelos governos regional e central, no dia 1 de Janeiro não vamos pagar, na mobilidade aérea, só aquilo que é a nossa parte, não vamos pagar só os 86€ e o que fica acima dos 400, conforme prometido. Vamos continuar a pagar tudo e a ser ressarcidos posteriormente nos CTT. Como até aqui.

E com isto, registe-se uma promessa não cumprida pelos socialistas do PS. E a falta de empenho dos socialistas do PSD em pressionar Costa no sentido de que a regulamentação tivesse sido feita. Terá alguma coisa a ver com as negociatas do Orçamento do Estado?

Foi nisto que votaram?

4. João Soares e Manuel Alegre indignam-se com o aumento do IVA nas touradas. Impostos a torto e a direito, taxas de cima para baixo, e está tudo certo.

Agora, aumentar o IVA para os bilhetes de um espectáculo digno de bárbaros, para ver gajos de collants e lantejoulas a torturar um animal, é que não pode ser. Ficam indignadinhos.

5. Um dos maiores problemas deste país é a corrupção.

João Cotrim de Figueiredo pronunciou, na minha opinião, a mais importante comunicação, feita no Parlamento, nesta legislatura. O deputado do Iniciativa Liberal na Assembleia da República desafiou os restantes partidos parlamentares para o seguinte:

a) Criação de um grupo de trabalho, preferencialmente fora da tutela governamental, liderado por Joana Marques Vidal, que levante, efectivamente tudo o que há a levantar, no que diz respeito a este verdadeiro flagelo nacional;

b) Porque o exemplo para o país tem de ser dado pelos partidos, devem estes tomar posição clara sobre a prescrição de multas que, por o prazo ter findado, deixaram de pagar, e assumir o compromisso claro de que, as que ainda não prescreveram, vão ser pagas sem apelo nem agravo;

c) Implementação de uma Comissão Eventual de Combate à Corrupção que ponha o parlamento no epicentro da contenda. Para tal, são necessárias assinaturas e ficam os deputados da República desafiados a fazê-lo.

Aos três desafios feitos aos partidos do sistema, só há três respostas que demonstram o seu empenho na luta contra a corrupção.

Tudo isto foi dito sem populismos nem tiques de linguagem, tudo preto no branco.

Bravo João Cotrim de Figueiredo!!!

6. Foi ouvido, no Parlamento Regional, o armador da operação ferry agora rescindida. Luís Miguel de Sousa reafirmou que a empresa desistiu da linha porque esta não é economicamente viável. E fez muitas afirmações que pediam perguntas. Que não sabemos se foram feitas e se o foram, se respondidas.

O armador fala de resultados extra. Que resultados extra eram esses que pensavam fazer?

Iriam estimular o mercado, para crescer a procura. O que fizeram para o estimular?

Iriam tentar que a procura de carga fosse substancialmente superior. Com os requisitos e quesitos que impuseram em relação à carga, estavam à espera de quê?

E a carga rodada sem necessidade de tracção, como modo de aumentar o transporte de mercadorias, permitindo o acesso dos portugueses da Madeira a produtos frescos e de boa qualidade, entre outros?

O que fizeram para aumentar a procura?

Como é possível que, no primeiro ano e no segundo, o custo do aluguer do navio seja exactamente o mesmo, quando o barco é muito diferente, de um ano para o outro? No segundo ano, mais pequeno, com menor capacidade de carga e passageiros.

A operação ferry é possível e com custos mínimos para o Estado. A operação ferry é possível, com apoios europeus, desde que envolva três RUP’s: Madeira, Açores e Canárias. Mas eles não querem, porque não é este, de todo, o caminho a seguir. E, insistir nisto, é só para que nos encham os olhos de areia.

7. Às vezes, tenho daqueles dias em que me apetece ir para a varanda berrar com Deus. A descrença nos homens é tanta que me apetece exigir-Lhe que, se quer a minha fé, tem de fazer alguma coisa para dela ser merecedor. Depois, lembro-me que foi Ele que nos deu o livre arbítrio, e a neura passa-me.

Os meus sinceros desejos de um excelente e Feliz Natal para todos.

8. “Não são vocês que me expulsam, sou eu que vos condeno a ficar” - Demóstenes quando é expulso de Atenas.