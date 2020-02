O Fighting Temeraire

No Skyfall de Sam Mendes, James Bond encontra-se com Q na National Gallery de Londres. Os dois sentam-se diante do “The Fighting Temeraire”, de J. M. W. Turner, e falam virados para o quadro. O Temeraire foi um galeão de guerra, que lutou nas guerras napoleónicas, e famosamente na batalha de Trafalgar, onde a Marinha Britânica desfez categoricamente a armada conjunta de França e de Espanha. A pintura retrata o dia do desmancho do ex-combatente no Tamisa. Banhado por uma luz dourada, o veleiro desliza numa última vaga azul. Adiante, o vapor negro e obscuro do seu reboque propele-o para um céu poluído, fulgento e poente, onde um barril flutua agoirento nas águas contaminadas que o separam do estaleiro.

Q é contramestre dos serviços secretos, na prática o agente que inventa e entrega engenhocas a 007. Nesse filme, é pela primeira vez retratado como um hacker imberbe, que faz “mais estragos de manhãzinha em frente ao portátil” do que Bond num dia inteiro no terreno.

“Faz-me sempre bastante melancólico”, diz-lhe, “o grandioso e velho navio de guerra, ignominiosamente arrastado para a sucata. É a inevitabilidade do tempo, não acha?”

James Bond não tem o luxo da melancolia. Tudo o que vê é um “bloody big ship”. Mas isso é porque a inevitabilidade do tempo o incomoda, não só como personagem, mas também como britânico.

Sexta-feira, dia 31 de janeiro, cumpriu-se o Brexit. Cumpriu-se às 11 badaladas da Greenwich Mean Time, dadas a partir do Observatório Real de Londres, onde o Mundo por convenção se dividiu entre Este e Oeste. Cumpriu-se com acordo, com tristeza, como mau presságio de tempos de má memória. Nesse dia, a essa hora, a Europa não perdeu apenas um pilar da sua construção, mas um eixo da sua identidade.

O Reino Unido participou sempre nos bastidores da sua construção da União Europeia. Para um povo orgulhoso e obstinado como o britânico, foi difícil aceitar o declínio da sua economia, o legado do império, e ao mesmo tempo abraçar instituições fundadas pelos mesmos países que derrotara ou ajudara a libertar na Segunda Guerra Mundial. Os britânicos envaideciam-se, com razão, de uma tradição parlamentar e bancária com mais de 300 anos, e resistiram sempre a abrir mão de poderes que consideravam insuperavelmente exercidos por si.

Por tanto resistirem, só se juntaram em 1973. Na Europa, porém, essa resistência foi sempre um farol de união e consistência. O Reino Unido soube sempre o que não queria daquele arranjo, e desconfiou com astúcia e sentido histórico da aspiração continental aos Estados Unidos da Europa, por vezes pouco mais do que desculpa para o domínio dos mais fracos pelos mais fortes. Por ser um freio histórico dos excessos dos seus vizinhos, a Grã-Bretanha pensou, sempre, a construção europeia como uma confederação relativamente descomprometida de nações amigas e unidas pelo comércio livre – sabendo que isso, parecendo menos e provisório, era mais e mais duradouro.

Às 11 horas de sexta perdeu-se, também, uma cultura cívica única, que aos poucos ia corrigindo e desembaraçando a Europa dos seus pecados mais venais. O Reino Unido compreende as instituições que fazem a sociedade aberta. O comércio desimpedido e competitivo enquanto fator de riqueza e equidade. A ciência pública, transparente, e crítica como ferramenta de ilustração, desenvolvimento e domínio. A Educação incisiva, moral e anti-dogmática. O Estado de Direito, o Rule of Law, enquanto única garantia de comedimento, independência e justiça. Um sentido de constância e orgulho cívico que é tão inequivocamente patriótico quanto se desvia do nacionalismo. Um sentimento paradoxal, com que os madeirenses se deviam identificar, de que cada britânico é um cosmopolita ferozmente orgulhoso da sua insularidade.

As instituições europeias são um pouco mais britânicas do que seriam sem eles. Seletivas na burocracia, rigorosas nos procedimentos, saudavelmente desconfiadas dos Estado-Membros que as compõem. Exigentes, metódicas e certeiras na função soberana que mais perigosamente lhes foi confiada, que é a judicial.

Eles são menos sem a Europa, mas nós somos menos sem eles.

Em Londres há ruas movimentadas de pessoas de passo apressado. Agarram-se nos pubs a cervejas que estariam mornas se não estivesse tanto frio, e a chávenas de café ou chocolate,que lhes aquecem as pontas dos dedos adormecidos enquanto aguardam a vez aos dardos ou ao bilhar. Em segundos passam chapéus sikh, um traje africano, um sotaque caribenho, gargalhadas italianas e os estalos do trote de um estudante chinês. É difícil não encontrar neste bulício a canção do futuro e da esperança. Nas suas diferenças, as pessoas apressam-se movidas pela aspiração de liberdade que só o Império Britânico inspirou e tornou possível.

Em Trafalgar Square, à frente da estátua de Nelson, abrem-se escancaradas as portas da National Gallery. Sabiam que o Reino Unido não tem Ministro da Cultura? Um madeirense pode, de graça, sentar-se onde Q e James Bond se sentaram, e contemplar como eles o Fighting Temeraire. O quadro foi doado por Turner à Nação, e foi eleito o preferido dos britânicos numa sondagem da BBC.

Compreende-se. De rabo onde James Bond repousou, na esteira de Nelson, de Trafalgar e do Temeraire, é evidente a verdade humana que ali se celebra não é a inevitabilidade das trevas, ou a angústia do esquecimento, mas a resistência e resolução daquele “bloody big ship”. Não será a União, também, derivada e herdeira das suas vitórias?

Que não o desmanchem nunca. Devemos-lhe isso.