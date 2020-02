Não há voos grátis

No primeiro ano de faculdade, tive um professor de Economia Política que garantia que, se os alunos estavam todos de acordo, era porque estavam todos errados. Nas aulas, teve sempre razão. Parece que teria razão, também, se estivesse a falar da Assembleia da República.

Ninguém percebeu muito bem o que se passou na votação do Orçamento, mas percebeu-se que os partidos, com mais e menos recuos, estiveram todos de acordo na aprovação do novo subsídio de mobilidade. A ideia? O residente paga 86 euros por viagem de ida e volta, independentemente do valor da passagem.

A festa vai tão rija que até custa interrompê-la.

O sistema promete. Em mercado liberalizado, a invulnerabilidade ao preço é um superpoder. Passagens a 600 euros vão ricochetear na carteira dos madeirenses como balas no peito do Super-Homem, desviando-se com violência para os já depauperados bolsos do contribuinte português.

Só que este trunfo, que para o beneficiário parece um exercício de justiça, arrisca-se a ser fatal. O novo modelo não aprova um subsídio aos residentes, mas uma anulação das leis da oferta e da procura no transporte aéreo.

Não é difícil imaginar o que se segue. O residente racional vai comprar passagem quando lhe apetecer, ao preço que a empresa racionalmente lhe quiser cobrar. O Estado irracional, que aprovou e promoveu o modelo, vai pagar a diferença. O Estado racional vai angustiar-se diante do torpedo que se propele contra as suas contas, e vai fazer por se esquivar dele – começando, talvez, por garantir que se apura quem é mesmo residente, acabando com esse segredo mal guardado que é o subsídio de mobilidade servir para reembolsar muitos “falsos” residentes. Os desgraçados que comprovadamente não são residentes – euzinho, outros tontos e outros tantos, incluindo visitantes continentais – vão pagar milhões em visitas de médico.

Quanto às companhias aéreas, é possível que a low-cost em operação se sinta (já disse que se sentia) discriminada. Se essa low-cost não sair, é certo que nenhuma outra quererá entrar, pois serão privadas de competir nesta rota através da sua única vantagem, que é o preço. O Estado vai ter de se desembaraçar deste imbróglio, assim como da possível subsidiação estatal proporcionada pelo modelo. Logisticamente, será um suplício. Decidir quem adianta o quê, e em que prazos, vai ser árduo e moroso, e o procedimento de identificação de beneficiários adivinha-se exasperante. Para cúmulo, se a fraude antes era possível, tornou-se agora tentadora, e pode até ser necessário controlar o inventário das companhias aéreas e cruzá-lo com o número de passageiros registados nos aeroportos.

Ora pois! Não há almoços grátis, e muito menos a bordo de um avião. Não surpreenderia, por isso, que o novo subsídio muito trambolhasse, e muito se alterasse antes de ser implementado.

É impopular dizê-lo? Certamente. E o problema é precisamente o receio de enfrentar essa impopularidade

A mobilidade aérea foi sempre catalogada como um tema simples, cuja resolução dependia apenas de vontade política, quando na verdade se trata de uma das questões mais exigentes que se colocam ao Governo Regional e ao Governo da República. Em vez de arrefecerem os ânimos, os poderes públicos sempre alimentaram a polémica de tasca que se formou à volta do assunto, e acalentaram as soluções que a tasca devolvia, esperando um dia tramar o adversário e colher os louros.

Em resumo, foi um assunto com que sempre se lidou de forma populista. E a aprovação esdrúxula do modelo, em inúmeras fases e votações, à boleia do debate orçamental, foi só mais uma cedência a esse populismo.

A democracia não está apenas organizada em função da vontade da maioria, mas também como um processo deliberativo em que diferentes posições sobre o bem comum são discutidas no seu mérito. Uma democracia madura reconhece que a vontade maioritária deve partir da qualidade dos argumentos, e deve por isso ceder quando a separação de poderes dite que outros órgãos de Governo ou da Administração Pública estão melhor preparados para produzir uma decisão acertada, mesmo quando isso implique – ou sobretudo quando isso implica – resistir aos encantos da conveniência política, ou às vozes que gritam da rua.

É assim com o subsídio de mobilidade, cuja decisão tem de prestar contas a dados empíricos e a conhecimentos jurídicos e económicos, e cuja revisão tem um impacto complexo e pouco previsível na sociedade. Não é matéria para fazer calendário eleitoral, ou para resolver à pressão, juntamente com o Orçamento, enquanto grupos parlamentares arengam e disputam a paternidade destes assistencialismos.

Por enquanto, porém, os partidos congratulam-se pela aprovação de um regime inquietante, cujas falhas não tiveram a coragem de denunciar. Estão todos de acordo. E parecem, todos, alunos de Economia Política de primeiro ano.