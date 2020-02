Lisboa, 30 anos

Da cidade onde aterrei fez este Janeiro 30 anos sobra pouco. Lisboa mudou, não é mais a capital de um país que descobria a remessas de dinheiro dos fundos europeus e se deliciava com novos hipermercados e os videogravadores comprados a prestações. O mundo novo convivia ainda com as drogarias de bairro e os cafés com cheiro a bolos logo pela manhã. Cafés normais, com o nome do dono e meia dúzia de mesas.

Os empregados conheciam os clientes, liam-se jornais e falava-se de bola e política antes de subir a plataforma para esperar o comboio que passava pela Amadora cheio até à porta. Lembro-me de descer no Rossio e sentir que fazia parte daquela multidão anónima que ia do comboio para o metro e depois subia com desenvoltura as escadas rolantes. Eu fugia das escadas rolantes, não tinha corrido bem da primeira vez e levava do Funchal aquele sentido de rídiculo que, às vezes, até as ideias trava.

Por debaixo daquela miúda de óculos – que levou três meses a habituar-se à cidade – continuava a estar a rapariga do Laranjal que, aos fins de semana, quando toda a gente corria para junto da família, tinha saudades do calor madeirense e do falar, daquele fazendo e correndo que fazia lembrar o mar a arrastar-se no calhau. E tinha aquele sentido do rídiculo a vigiar-lhe os pensamentos.

A vergonha que se ganha nos lugares pequenos embrenha-se no nosso modo de ser, corta a liberdade, até a liberdade de sonhar e foi ali, na cidade grande, que ganhei consciência da dimensão e da importância das coisas. Pouco importava de onde vinha e qual era o meu destino ao fim do dia, era mais uma na carruagem, enquanto o metro seguia debaixo da terra e eu segurava com cuidado a carteira. Tinha medo dos ladrões, de ficar de repente sem dinheiro e não ter a quem pedir ajuda.

E Lisboa ensinou-me isso, a ser mais uma e a viver na liberdade de não ser bem dali, daquele lugar onde se via chegar as estações nas árvores dos jardins e no caminho da estação. As roupas mudavam nas montras das lojas da Rua Augusta, as mulheres trocavam os sobretudos pelas cores alegres do calor e, antes de ir para casa, tomava-se um café naqueles cafés com o nome do dono. As ruas esvaziavam depressa que, nesse tempo, corria-se para ver as notícias e a telenovela. Os filmes esquisitos passavam no canal 2 e, quando tinham cenas de sexo, davam conversa para dias.

O país vivia entre os padres e as ideias revolucionárias do pós-25 de Abril, mas, no geral, era mais ou menos bem comportado. Pelo menos em público e em Lisboa não era diferente, era só maior, muito maior do que o meu Funchal, onde os dias eram mornos e quase não havia segredos. Pelos menos, toda a gente conhecia uma parte da história, fosse qual fosse, da vizinha ou da prima, tivesse comprado um carro ou arranjado namorado.

Lisboa era diferente, sabia guardar segredos, mesmo antes de ser como é hoje, internacional, diversa em etnias, estilos, modos de vida.