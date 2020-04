Importância da diplomacia na atual conjuntura

Vivemos tempos muito particulares. A excepcionalidade do momento, aliada a uma forte componente de imprevisibilidade provocaram um impacto devastador na nossa sociedade. Os nossos comportamentos alteraram-se, assim como o nosso modus operandi e a percepção que temos do Mundo. Isto trouxe à tona a volatilidade das relações mas também a prova suprema da verdadeira consistência de acordos e parcerias, muitas vezes alicerçados em interesses ocultos e estratégias obscuras. Este é por isso um período em que os Estados se tornam mais egoístas na procura primeira de satisfazer as necessidades dos seus cidadãos, passando muitas vezes por cima de compromissos anteriormente assumidos e de pactos consolidados. É por isso um teste circunstancial ao carácter dos nossos lideres, à forma como resolvem problemas e encontram soluções em situações extremas, mas é ao mesmo tempo uma demonstração clara da importância da diplomacia numa conjuntura única e pejada de idiossincrasias.

Para muitos será porventura uma palavra distante, que lhes diz pouco ou nada e à qual atribuem um significado diminuto. É um trabalho de bastidores, que muitas vezes não se vê, para que consigamos atingir determinados resultados. Instrumento da política externa, é através das relações internacionais construídas que se alicerçam pontes e se unem vontades em prol dos Países. A estratégia diplomática resulta num trabalho intenso, que visa defender os interesses e resolver de forma pacífica possiveis conflitos. Interesses muito diversos e que não raras vezes vemos discutidos na agenda política nacional, que vão desde o comércio externo até à promoção das industrias criativas, passando como sabemos pela coordenação em organizações internacionais cada vez mais presentes na nossa vida. Um tabuleiro de xadrez que enquadra em cada jogada múltiplos desafios e oportunidades.

Ora, Portugal sempre foi reconhecidamente astuto e inteligente no uso desta ferramenta. Quem sabe se por não sermos um País enorme, em termos de tamanho, tenhamos desenvolvido esta faculdade de ter a capacidade de servir de intermediário, de juntar peças e desenhar parcerias e acordos. Fomos sempre um grande expoente no estreitar de laços e um aglutinador de vontades. Essa imagem que está perfeitamente enraizada no resto do Mundo vale-nos por isso hoje, uma capacidade única e uma vantagem competitiva em relação a outros países mais fechados e arrogantes. Isso reflete-se por exemplo, na capacidade de compra de material hospital tão urgente e que não seria possível com a mesma assertividade sem esta capacidade de nos fazermos ouvir em determinados círculos e sem termos granjeado simpatias e apoios que se refletem agora no suprir das nossas necessidades.

O futuro próximo depois de controlada e vencida esta epidemia, será com toda a certeza direcionado para que possamos ultrapassar todos os prejuízos e no encontrar de soluções para alavancarmos novamente a nossa economia. Neste âmbito , será uma vez mais decisivo o papel que a diplomacia assume na esfera internacional. No criar de condições para que as nossas empresas recuperem, que o turismo renasça e que tenhamos voz activa no domínio externo, que nos permita munir a nossa sociedade dos instrumentos certos com vista ao crescimento. É da nossa natureza enquanto povo sermos diplomatas, de relacionamento fácil , de nos darmos bem com todos e de face a todas as dificuldades conseguirmos ser ouvidos de forma atenta e interessada. Não vivemos sozinhos neste Mundo e este tempo de confinamento terá forçosamente de terminar.Será por isso, mais do que nunca, tempo de aprofundamento dos laços que nos ligam aos Países de Língua Portuguesa, mas também aos que sempre foram próximos de nós por questões culturais e comerciais como é o caso dos Países da América Latina. O caso da Mercosul que tem a língua portuguesa como uma das oficiais é paradigmático disso mesmo. A conjuntura é propicia a desenvolvermos a união de culturas e quem o desenhar de forma mais competente estará certamente mais próximo do sucesso.