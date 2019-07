Filmes de terror...

Enquanto por cá alguns patetas vão continuando o jogo sujo tão comum na nossa política usando tudo e todos como arma de arremesso afim de conseguirem um poleirozinho lá fora o Mundo vai-se tornando cada vez mais perigoso e descontrolado. E não, não sou daqueles que põem em causa a democracia nem que vem para aqui mandar postas de pescada sobre a política de Países que não são o meu. Nem mando para a Terra deles os que votaram em quem quer que seja. Embora ache este sistema político vigente caduco e ultrapassado respeito as vozes da maioria ou pelo menos da maioria que se dá ao trabalho de ir às urnas. Porque isto de ser democrático não pode ser só quando alguém do nosso apreço vence e quando vencem os outros vir dizer que não pode ser e que tem que se arranjar forma de o tirar de lá.

O que me preocupa mesmo é o trajecto que tem levado as populações até estes caminhos ou até à falta deles o que os deixou numa situação de mudança seja para onde for. É que isto foi tão fundo as pessoas começaram a optar por tudo o que não representasse o panorama padrão. Mas nem sempre me parece que a mudança seja para melhor. Tem vezes que é para igual ou pior e para pior acho que ninguém quererá ir. Batemos forçosamente no fundo quando vemos presidentes como Bolsonaro a dizer que é verdade que quer beneficiar o filho e se poder dar-lhe Filet Mignon é isso que lhe vai dar independentemente (fica no ar) do que possa ser melhor para o País. Ou ver a cara inenarrável de Trump ao ser confrontado com perguntas de refugiados na Casa Branca onde até deixou transparecer que nem sabe sequer quem é o Povo Rohingya uma das minorias mais perseguidas em todo o Mundo. Ou ainda de Boris Johnson recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido indigitado poucos dias depois de ter sido alvo de queixas por violência doméstica e com um histórico de mentiras e plágios enquanto jornalista.

Não deixa de ser engraçado fazer o paralelismo da Política entre os supostos Países Desenvolvidos e alguns outros. Por exemplo, em diversas regiões africanas surgem cada vez mais políticos astutos, honestos e respeitados em contraste com o fartar vilanagem de há uns anos. O equilíbrio em regiões desequilibradas em contraste com o desequilíbrio em Países supostamente modernos e estáveis. Para onde iremos não sei mas que de uma forma ou de outra isto nunca mais será igual isso é um facto. O que já se percebeu que as pessoas estão fartas é deste vale tudo em que se prostituem e se deitam fora valores e princípios, mentindo-se descaradamente e copiando ideias e projectos só com o objectivo cego de lá chegar. Mas nem no famoso desporto que teve amplo sucesso no Brasil o Vale-Tudo valia tudo mas por aqui parece que as pessoas não crescem, não evoluem e mesmo os novos que deviam trazer novas formas de comunicar e de fazer política parece que nascem já com os vícios dos mais velhos.

Há que ter muito cuidado com as tácticas que são usadas sobretudo nas redes sociais para tentar a caça ao voto de uma forma subtil. Custa-me perceber que estes próximos meses serão tipo pesca de arrasto onde se leva tudo e todos para o meio do lodaçal em que se está a tornar a discussão política usando as coisas mais mesquinhas e sem qualquer tipo de pejo ou vergonha em dizer disparates desde que esses mesmos dislates representem uma aproximação a quem vota mas acima de tudo que possam mandar um tiro no porta aviões da credibilidade alheia. Por cá deixaram-se de discutir ideias para privilegiar a critica às ideias dos outros. É mais fácil dizer o que está mal do que ter a coragem de apontar um caminho mesmo que este por vezes possa não ser o mais correcto. Esperemos que o filme não nos traga alguma personagem terrifica nas próximas eleições. Cuidado com os vendedores de banha da cobra...

“Mas lutar com as regras de antes é impossível. Acabou. [...] São os primórdios. Não tem como voltar. Até mesmo porque raríssimos seriam os lutadores que se aventurariam a entrar em algo assim.”

Sérgio Batarelli - Fundador do International Vale Tudo Championship

P.S. Para a semana darei a minha opinião mais aprofundada sobre o que penso das eleições Regionais que aí vêm.