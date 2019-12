Figurão e Figuraças

1. Livro: Pérez-Reverte é de ler e chorar por mais, como costuma dizer-se. Acabei, há dias, e de uma pernada, “O Cemitério dos Barcos sem Nome”. Um romance de aventuras escrito com desenvoltura. O mar, barcos, marinheiros e um tesouro afundado. E a inevitável história de amor.

2. Disco: a época quase que obriga. Sunday Service Choir são um grupo de gospel que lançou, nesta quadra, “Jesus Is Born”, com produção de Kanye West. São pequenas coisas como esta, porque acredito que Deus está nos pormenores, que me fazem acreditar Nele. “Praise Thee!”

3. Ao fundo, no edifício, persiste a Missa. Do Parto para saudar o Salvador. No átrio, é festa profana e profanada, onde se devora carne de porco avinhada. Na cidade, cresce o bidonville ao lado de carroceis engalanados. “É canja senhor, é canja”, grita uma, enquanto baixa a saia. Tudo temperado com o gajedo da política a sorrir para a selfie da ocasião. Abriu a época da feira de vaidades. Armados com telemóveis, tentam caçar Pais Natal de barbas postiças. Um balão a hélio, transporta pelos ares um puto ranhoso. Na televisão, cantam os do costume. Por todo o lado, o cheiro a tangerinas descascadas, disfarça um podre a mijo. Uma poncha aqui, outra ali. O jovenzito, que pôs a capa este ano, sofre a iniciação do vómito que amanhã o vai fazer sentir-se mais homem. A tradicional mistura de quadras populares com coisas em inglês, denota um certo colonialismo cultural. Um empurrão aqui, uma chapadaria ali, um soco acolá, e a promessa de uma cabeçada. Uns sentam-se no “tratoário” e outros anseiam pelo sofá da sala. Ao fundo, ao pé da Casa que Luz, vendem-se pinheirinhos acabados de assassinar. Luz por todo o lado. Barretes vermelhos e brancos, substituem os de orelhas. Lá pelas quatro, é vê-los regressarem trôpegos, depois de um cacau para “rabiçar” à porta de casa.

Abro um livro, deito gelo no whisky, e aninho-me nas páginas de outras estórias.

4. A TAP, a sacrossanta TAP, voltou a fazer das suas. Agora criou mais uma taxa para aplicar por estes dias. Indignou o Governo e o PSD. E mais nada. De indignações anda o inferno cheio. Há que dizê-lo, com toda a clareza: o resultado da nossa mobilidade aérea tem nomes: o actual secretário do Turismo e os governos Regional e Central. O que temos, é um modelo que nasceu esgotado e sem pés nem cabeça. Um modelo onde, ao invés de tentarmos criar condições base sobre as quais o mercado funcionasse, criámos a lógica da subsidiação ao interveniente errado, que é sempre quem é penalizado. Que se continue com a cabeça enfiada no rabo e não se ouça quem propõe soluções alternativas. Continuem a retirar a seriedade com que se deve discutir tudo isto e, o final, será sempre este ou outros parecidos.

5. José Manuel Rodrigues colocou uma publicação, no seu Facebook, onde diz que foi ao Santo da Serra, a uma coisa da Juventude Popular, “falar dos valores e da ética que devem presidir à política e à Vida”. Grumpft... coof... coof... engasguei-me.

6. O desequilíbrio orçamental da Madeira agravou-se. O saldo global consolidado passou, de menos de 3,3 milhões de euros, para a módica quantia de 113,8 milhões. Só mais 110,5 milhões. Coisa pouca. Sim, sei que parte disto tem a ver com o pagamento do empréstimo contratado, junto do Governo Central, para pagar a brincadeira da dívida escondida. Também sei que se pagou dívida, porque a colecta de impostos tem sido muito maior. Ou seja, o pagamento tem saído do bolso de todos os madeirenses.

Mas a despesa com a máquina governamental também subiu. Quase mais 11% gastos em bens e serviços correntes.

Finalmente, qual cereja no topo do bolo, até outubro deste ano, o passivo acumulado do Governo Regional era de 154,7 milhões de euros.

E foi nisto que votaram.

7. Porque não sou menos que ninguém, decidi instituir os Prémios Figura 2019... e os outros.

Aqui ficam os vencedores:

Figura do Ano 2019:

Dom Tolentino de Mendonça.

E os outros:

Figurão — Pedro Calado;

Figuraça — Luís Miguel Sousa e Avelino Farinha;

Figuração — Emanuel Câmara;

Figura Fraca — Miguel Albuquerque;

Figura de Estilo — Paulo Cafôfo;

Figura Geométrica — Nuno Morna;

Figura de Linguagem — Filipe Rebelo;

Figura Virtual — Teófilo Cunha;

Figurinha — José Manuel Rodrigues e Rui Barreto;

Figura de Urso — Pedro Marques de Sousa e João Noronha a terçar armas à sombra da estátua de Zarco.

9. Dom Tolentino de Mendonça é Arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e Bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana. Foi este ano nomeado pelo Papa Francisco cardeal. O segundo mais novo de todos eles. Uma subida meteórica na Cúria Romana.

É um dos maiores poetas da literatura portuguesa dotado de uma riqueza intelectual ímpar.

E para a RTP a personalidade nacional do ano é Jorge Jesus.

Às vezes há portugueses que me fazem ter vergonha de ser português.

9. E, no continente, as cheias. Diz que, no Mondego, aconteceram porque o actual governo cancelou a construção de uma barragem fundamental. E o estarola do Ministro do Ambiente quer deslocar populações centenárias do leito de cheia do Baixo Mondego, para outro sítio. E que tal ir o ministro pregar a sua incompetência para outra freguesia?

10. As bestas que lançaram cocktails molotov sobre a produtora da Porta dos Fundos são exactamente o mesmo que as bestas que atacaram o Charlie Hebdo. Sem tirar nem pôr.

Em jeito de resposta, a Netflix já anunciou que, no Natal de 2020, vai haver mais.

11. Já o escrevi aqui que, para mim e no imediato, o CINM é uma das mais importantes ferramentas, propiciadoras de desenvolvimento e criação de riqueza, da Madeira. A atribuição da gestão do Centro a um privado, por adjudicação directa aqui há um par de anos, ultrapassa a razoabilidade que o próprio absurdo pode conter.

Como liberal que sou, abomino monopólios na mão de privados e, se estes têm de existir por um qualquer motivo, então que seja o Estado a geri-los, uma vez que tem a obrigação de o fazer a contento de todos.

Obviamente que isto só podia descambar numa profunda preocupação demonstrada pela Comissão Europeia, neste processo de clareza duvidosa.

Quer agora o Governo da Madeira comprar a SDM, ao Grupo Pestana, tentando assim emendar a mão e desfazer, de alguma maneira, as asneiradas que tem feito. Passando a gestão para a esfera pública, a Madeira arrecada mais uns milhões de taxas e taxinhas que cobrará às empresas ali sedeadas, não tendo que dividir esses ganhos com o privado, com quem participa na gestão do Centro.

Tudo isto só demonstra o desnorte com que se gere a “coisa pública” que é de todos nós. Compreenda-se que o Estado somos nós. É nele que depositamos a confiança da gestão do que é nosso. Gerir mal é incompetência e a assembleia-geral onde todos temos assento são as eleições. Perdemos, há poucos meses, uma oportunidade de, ao exercer a soberania do voto, mudar efectivamente o modo como queríamos que isto funcionasse.

12. “A cada um que passava dizia o Christo de pedra:

Em vez de ter morrido n’uma cruz, por ti, antes tivesse pegado na lança que me abriu o peito, para com ella te rasgar os olhos da cara. Para deixar entrar claridade para dentro de ti pelos buracos dos teus olhos rasgados” - José de Almada Negreiros in A Invenção do Dia Claro.

13. Que 2020 seja um ano em grande para todos.