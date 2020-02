E nunca passar dos 17

O tempo era coisa que demorava a passar no Laranjal, parecia arrastar-se por tardes e dias e semanas mais ou menos iguais. A vida, entre o Jamboto e o campo do Marítimo, corria como se fosse um relógio, era previsível e aborrecida aos olhos da adolescente de 16 anos que, corria escada abaixo, para apanhar o autocarro e entrar a horas nas aulas.

Lembro-me que, na altura, tinha uma mochila vermelha e que a pousava no colo antes de me deixar embalar pelos balanços da viagem, indiferente a quem entrava, às conversas do banco da frente, metida nas fantasias de como ia ser quando fosse eu a decidir tudo o que fosse preciso escolher e fazer, todos os passos, do pequeno almoço ao jantar e à marca da pasta de dentes.

As raparigas em 1987 sonhavam com o dia do casamento, com um amor tão grande como o da novela, como as canções da rádio e os filmes do Cine Casino. E eu queria isso também, queria por ser romântico e por ser amor e amor não se deita fora, nem se rejeita, mas aquela adolescente a olhar distraída pela janela do Jamboto, Via Hospital fantasiava em grande.

A vida não seria a rotina da minha mãe, angustiada pelas contas e o dinheiro, o futuro e a rotina de todos os dias, a levantar-se às seis para fazer o almoço ao meu pai e coser botões na roupa de trabalho, a atolar-se nos prazos para entregar os bordados na casa e a loiça a encher a pia da cozinha. Eu queria uma história diferente, de roupas mais bonitas e viagens pelo mundo.

Queria a história da mulher independente que, na minha cabeça, teria para sempre 30 anos, o espírito intrépido da juventude. E, por muito atraso que houvesse na viagem do Laranjal à Casa da Luz, não me via a chegar aos 50 anos, a ganhar rugas e a forma de uma mulher de meia idade. Nenhuma rapariga imaginava isso em 1987, nenhuma de nós seria algum dia uma senhora parecida com a mãe.

E, de um certo modo, viveríamos para sempre como adolescentes, a pensar daquela maneira, a desejar aventuras ao estilo do Indiana Jones, a desafiar as regras e a ganhar ao tempo que, no Laranjal, demorava a passar. Quando a minha mãe dizia que seria um instante até ser quem sou hoje, eu encolhia os ombros. Os velhos não percebiam nada, os pais e as mães percebiam menos ainda. A minha geração nunca ia passar dos 17 anos e, se envelhecesse, parava aos 30.

Na última paragem, ali na Casa da Luz, eu metia a mochila ao ombro e descia do autocarro certa de que nunca me iria angustiar com as contas, nem com as dores nos joelhos ou noutra parte do corpo e menos ainda com aquela sensação de não dominar a realidade, do tempo já não ser meu, da minha geração.