Dia da Saudade

Alguém disse um dia que “saudade é tudo o que a gente queria ter feito...e fez.”Não existe propriamente uma definição correta e definitiva sobre a palavra que foi considerada a 7ª mais difícil do Mundo de traduzir por um largo grupo de experts de língua inglesa.Eu gosto de pensar que Saudade é o amor que fica.O que fica e o que vai ficar.São as nossas lembranças, as boas memórias , os momentos perfeitos. O que levamos da vida de bom que nos transporta para outra dimensão e nos torna pensativos e sorridentes.É sinal do que vivemos , de que nos marcaram ou que algo nos marcou.De que a nossa história não ficou por escrever nem repleta de páginas em branco.É olhar para trás e ver que valeu a pena e por vezes servir como aprendizagem para o que fizemos de errado e que devemos corrigir.

Tem o seu lado triste como não poderia deixar de ser, faz-nos puxar à memória que algo que era bom acabou.Eu sinto muito a falta de pessoas que me marcaram muito e já não estão entre nós. Amigos especiais que gostavam de mim e de quem eu gostava muito.Dos meus avós com quem gostaria de ter tido tantos momentos mais...Mas a vida é mesmo assim.Dá e tira e felizmente temos uma palavra que nos ajuda a exprimir esse sentimento que mexe cá dentro, se parece colar nas paredes do estômago e nos embarga a vista vezes sem conta.Aquela lágrima que cai sorrateira no cantinho do quarto quando estamos sozinhos e encontramos uma fotografia antiga.Aquele local especifico que nos transporta para outras viagens ou outro tempo.Parece que por segundos revivemos tudo outra vez e nos rimos como quem dá um abraço quentinho e fica assim deitadinho no colo da mãe.

Eu sou um romântico e um saudosista.Talvez por ter a sorte de ter tanta gente boa à minha volta e que já se cruzou comigo. Talvez por ter tantas histórias boas para contar.Não olho para trás senão com carinho.É assim que os levo e que os resolvo.E com uma vontade enorme de construir novos momentos, todos os dias, desde que acordo.Que me façam voltar a ter saudades.Que viva tanto e tão bem que esteja a construir saudades a toda a hora.É o que me desejo.Chego até a sentir falta dos momentos que ainda não vivi, das saudades que ainda não pude ter porque quem a sente já viveu seguramente mais do que quem nunca a experienciou.Elas tornam-nos mais completos e verdadeiros.Cheios de coisas boas , daquelas que nos envolvem e nos deixam tudo.Porque no fundo é o preço a pagar por vivermos momentos inesquecíveis.Acho até que se algumas pessoas soubessem as saudades que tenho delas criavam asas e voavam diretas lá do céu onde se encontram até mim.

Mas é este sentimento tão puro que nos torna reais, humanos, sensíveis e doces.Sem ele esvazia-se tudo. Quem nunca as teve é mais pobre e infeliz. Eu tenho pena de tantos momentos terem acabado.Ainda este Verão estive num sitio , a uma determinada hora , com o sol a bater-me de frente e pensei para mim que iria sentir saudades daquele especifico momento em que não pensava sequer em nada e apenas contemplava o céu.Que me apetecia ficar ali mais um bocadinho, que não queria nada que aquilo acabasse.Não queria sair dali.O gozo do momento é indescritível e darmos valor ao que passamos no exato momento em que o passamos e não estarmos sempre alheados a pensar no próximo sem pensarmos neste é a verdadeira essência da felicidade.Porque ninguém é feliz para sempre, ninguém tem uma Vida perfeita, mas existem momentos perfeitos e são esses que temos que aproveitar ao máximo, bebê-los até fazer aquele barulho da palhinha quando parece que já acabou mas ainda há ali duas ou três gotas perdidas no meio.

Eu sou um curioso da vida, um eterno sonhador.É isto que me motiva e me faz correr atrás , momentos que deixam rasto. Que não se esquecem.Sei que hoje em dia consigo retirar deles mais sumo, mais valor.Sou feliz por isso e porque sei que é a construir essa magia cá dentro que me sinto realizado. Como diz um amigo meu, “já não tenho tempo nem espaço para andar só a queimar pneu”. Todos nós precisamos de substância e é por isso que as pessoas que circulam à nossa volta são tão importantes e determinam tanto do que serão as nossas recordações.Hoje comemora-se o Dia da Saudade no Brasil e por cá devíamos fazer o mesmo. Porque a saudade é o amor que fica...Sem ela somos nada...