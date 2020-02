Da vida e da morte

1. Começo por dizer que, na questão da eutanásia, vejo argumentos tão válidos do lado dos que a defendem como do lado dos que a diabolizam.

Mas escolhi o meu lado: penso que cada um de nós tem o direito de decidir sobre a própria vida e corpo como bem-quiser e entender. O princípio da liberdade também tem de residir no poder fazer com o que me pertence o que achar por bem fazer. O que como, o que bebo, se fumo ou não, se me deito ou levanto, como me relaciono com os outros, etc., tudo sempre dentro do princípio de usar a minha liberdade com responsabilidade. Obviamente que, para que tudo funcione, tenho de ceder partes dessa liberdade, criando uma espécie de paradoxo que permite que vivamos em sociedade. Cedo liberdade, para dela usufruir.

Assim, ando por aqui apoiado na convicção de que cada um de nós deve ser tão livre quanto possível e que todas as restrições à liberdade são uma coisa má.

Não escolho nascer, mas, de alguma maneira, condiciono sempre o modo como vou vivendo. Desde esse momento inicial vamos, de certo modo, morrendo todos os dias. O nosso percurso é um inexorável caminho para a morte, fazendo esta, como momento final, parte da vida.

Todos temos direito à vida. Com dignidade e qualidade. Este direito não se esgota no simples direito a “existir”, temos também de “querer” e “ser”.

É um lugar-comum dizer que o “nascer” e o “morrer”, são as únicas coisas certas da vida. Tudo o que fica de permeio é uma grande incógnita que depende sempre das nossas decisões. Fazemos o caminho, caminhando.

Se tenho o direito de ter uma vida o melhor que conseguir, porque raio querem-me negar a possibilidade de, em sofrimento profundo, poder querer apressar um momento que está próximo?

Permitam-me que seja dramático. Os cuidados paliativos, de que tanto se fala e que supostamente tiram a dor, não é só isso que fazem. No limite acamam quem sofre, ministram doses cada vez maiores de inibidores de dor até induzirem a uma espécie de estado vegetativo e ficam ali, dependentes de tudo e de todos. E não cortam todo o sofrimento. Eu vi. Para alguns, isso é viver. Para mim, não.

Se é para ser egoísta, prefiro sê-lo por motivos pessoais e ter a possibilidade de, quando o momento chegar, decidir da minha vida e partir sem sofrer mais do que o necessário.

Que fique bem claro que ao defender a hipótese de cada um poder escolher, quando em estado terminal de grande sofrimento, repito, não estou a “exigir” que o acto seja feito assim, sem mais porquê. Nenhum médico pode ser forçado a cometer eutanásia e esta tem que ter regras muito precisas de não aplicação a menores e nem a portadores de perturbação psíquica própria que afecte a sua capacidade de decidir.

Os direitos não residem na estante das obrigações. Tenho a liberdade de poder exercê-los ou não. Eutanásia não é matar, é poder escolher morrer porque o sofrimento é muito. É escolher partir com a dignidade de uma decisão consciente. E a escolha terá sempre que ser do próprio e nunca de terceiros.

2. Não consigo descortinar a pressa com que se avançou para a discussão (?) na Assembleia da República da questão da eutanásia. Só o posso entender, procurando alguma coisa que nos querem esconder e isto ser assunto para disfarçar. Tenho uma enorme dificuldade em aceitar que, tão importante tema, seja discutido num único dia e com um tempo de intervenções de cento e picos minutos para todos os partidos. É redutor, é absurdo, é leviano.

Esta é a principal razão pela qual defendo o recurso ao referendo. Argumentar que nas eleições legislativas os partidos tinham nos seus programas a questão da eutanásia é falso. Nem PS, nem PSD o tinham e, entre eles, representam mais de 2/3 do parlamento.

Estamos a precisar de um debate sério, calmo e ponderado, onde o argumento seja sustentado, a racionalidade se imponha à crença, as questões sejam as da razão e não as do coração.

3. Na Assembleia Legislativa da Madeira, António Lopes da Fonseca matou Lourdes Castro.

A pintora está viva e é dos nomes maiores da nossa cultura.

Este senhor deputado também está vivo e é um ignorante.

4. Não contente com isto e com o facto de se ter tornado uma espécie de buldogue da coligação PPD/CDSD, escreveu nestas páginas, no sábado, um inenarrável desarrazoado de tontices que, mais uma vez, coerentemente, contradizem o que andou a dizer uma data de anos.

5. Na Venezuela tudo na mesma. O regime que convoca eleições para que a constituição seja moldada às vontades do poder; que tem uma clique militar que suporta o governo, conotada com o narcotráfico; que prende pessoas por delito de opinião; que mantém milícias justicialistas armadas e extremamente violentas; que reprime violentamente manifestações; que pratica uma corrupção monstruosa que amarra o país aos desejos de meia-dúzia; que deixa que milhões de cidadãos fujam do “paraíso socialista” para os países vizinhos, porque não têm o básico que lhes assegure uma vida condigna; que tornou o sistema judicial submisso e dócil; que ataca constantemente as liberdades civis e os direitos individuais; que tem total e absoluto controlo dos meios de comunicação social; que ignora as leis aprovadas no legislativo e governa por decreto; que não convoca eleições, pois as estaduais e as municipais já deviam ter sido realizadas; que convoca, do nada, uma constituinte com parte dos seus membros nomeados ao invés de eleitos; este regime ignóbil permitiu que Juan Guaidó tenha sido agredido, à vista de todos, quando chegou ao seu país.

6. Estive a ouvir o discurso de Arménio Carlos no congresso da CGTP. Acreditem que me senti muito mais novo. Voltei a viver no Portugal de 1977.

Ano em que chegou a Coca-Cola, em que a Amália lançou “Cantigas numa Língua Antiga”, em que descobri os Sex Pistols e os Ramones numa cassete manhosa com péssimo som por tão copiada, em que a filha de portugueses Marie Myriam Lopes ganhou — com a música “L’Oiseau Et L’Enfant” — a Eurovisão, para a França, em que me deslumbrei com o primeiro Star Wars, em que a Gabriela, da Sónia Braga, me enlevou em viagens na maionese por aquelas pernas acima, em que Portugal se sagrou campeão da Europa em hóquei em patins, em que, na RTP Madeira, víamos o Telejornal nacional do dia anterior e cuja emissão abria às 19 e fechava às 23 — a preto e branco.

Foi um ano lindo. Mas pertence ao passado.

Eu sei disso, o Arménio Carlos não.

7. A EDN, proprietária do Diário de Notícias, vai ter nova estrutura accionista, onde o Grupo Sousa assume uma maioria claríssima. Operação portuária, transportes marítimos e rodoviários, logística, energia, turismo. Agora comunicação social. Esta concentração não é boa para a economia, não é boa para a autonomia, não é boa para a democracia.

8. “Marx concluiu que a única maneira de abolir os monopólios de classe era centralizar e consolidar todos os interesses industriais e comerciais, todas as empresas produtivas num vasto monopólio nas mãos do Estado. O governo deve se tornar banqueiro, fabricante, agricultor, transportador e comerciante, e não deve sofrer concorrência. Indivíduos não são autorizados a possuir capital, ninguém pode empregar outro, ou ele mesmo. Todo homem será um assalariado e o Estado o único pagador dos salários. Quem não trabalhar para o Estado deve morrer de fome, ou, mais provavelmente, ir para a prisão. A competição deve ser completamente eliminada. Toda a actividade industrial e comercial deve estar centrada em um vasto, enorme e único monopólio. O remédio para os monopólios é o monopólio.” - Benjamin Tucker