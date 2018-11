Da Garagem ao Oásis

Certamente que se estarão a questionar porque uma imagem de um suposto destino paradisíaco pode ilustrar um texto em que o título nos remete para um espaço esconso, normalmente em anexo de uma habitação, criado quase exclusivamente com o intuito de estacionar e guardar veículos. Mas nem tudo o que parece é. Foi precisamente isso que eu pude constatar na minha recente viagem à Guiné Bissau. Se foi também numa garagem que acabaram por nascer algumas das grandes músicas que continuam a trespassar gerações uma vez que era o único local de ensaios abrigado que encontravam, ( se o fizessem nos quartos causariam seguramente atritos familiares ) sobretudo as bandas de rock que incluíam bateria e sonoridades mais “barulhentas” acabámos também por transformar estas áreas para guardar arrumos , quinquilharia e como tal alguns dos nossos maiores tesouros do passado , perdidos em caixas bolorentas à espera de alguém que lhes preste novamente o devido valor.

A Guiné-Bissau é tudo isto um pouco. Esta fotografia tirada por mim na ilha de Bubaque em pleno arquipélago dos Bijagós é a ilustração perfeita para demonstrar os tesouros que por ali andam escondidos. Desde as paisagens à sua extensa e diversificada vida selvagem , a água quente e tranquila , o sol apaziguador, um autêntico paraíso ainda pouco marcado pela mão humana. De difícil acesso, talvez por isso e pela logística um pouco complexa por faltarem formas de transporte que assegurem um fornecimento de produtos estável que possam criar condições para o aparecimento de outros eco-espaços virados para a sustentabilidade que é o que esta paisagem verdadeiramente pede mas que possam de uma forma consistente dar as devidas condições para um turismos de qualidade , conhecedor e respeitador do meio ambiente, da paz e do silêncio ao invés da balbúrdia das massas. Que isso sirva as populações e a melhoria das suas condições de vida, factor fundamental para o crescimento sustentado.

Não deixa por isso de nos fazer todo o sentido quando chegando à capital Bissau nos deparamos com um espaço de nome precisamente Garagem , do Tony Cabo-verdiano. Ali a convite do embaixador Abel Mendonça bebi um dos melhores Gin Tónicos que já tive oportunidade de saborear, mas naquela esplanada à beira da estrada , que me fez recordar os antigos clubes de empresários onde se discutiam os problemas do País e onde na realidade se tomavam as mais importantes decisões pude aperceber-me que é também ali numa das muitas “sessões plenárias” que os verdadeiros temas quentes , que a política , a economia e os problemas sociais se debatem com o mesmo fervor que na Assembleia. Talvez até de uma forma mais determinante. Sentados na sua “poltrona” de plástico , ali o conforto vem das palavras, do interesse num País melhor e num objectivo de crescimento que tarda em aparecer mas que se nota nos olhos é a vontade da maioria. Gente boa que quer dar um futuro melhor aos seus. Passar por lá é absolutamente fundamental do ponto de vista geo-estratégico mas sobretudo geo-político e quem vindo de fora ali se senta, sente o peso da responsabilidade, por entre palavras em crioulo que vai tentando decifrar.

É por isso um País bipolar de tesouros e segredos bem guardados, escondido como numa garagem à espera que alguém se aperceba do valor que tudo isto tem. Feito de gente boa , de cheiro quente e paixão profunda mas à espera de arrancar. Um paraíso esquecido. As maiores riquezas do Universo, os prazeres mais simples , o exotismo dos sabores. Falta quem dê corpo a toda esta magia e faça as pessoas sonhar e materializar. Foi isso que encontrei numa conversa animada no Oásis , restaurante do Patrick. O desejo que a miragem se transforme no Oásis que todos parecem ver mas que tarda em chegar. Foi isso também que o Willy, o Victor e a minha querida Sassy me transmitiram. Foi isso que o amigo embaixador Abel me tentou mostrar nos dias que me acompanhou neste País maravilhoso. É tempo de sacudir o pó e de o tirar da caixa. A Guiné merece um futuro risonho e tem tudo o que é preciso para o conquistar. Visitem-na e ficarão tão surpreendidos como eu.