Com o Jordão a marcar

Pode um jogo da bola ficar na nossa cabeça por anos e anos? Eu sei que pode, a memória guarda coisas estranhas, fixa momentos até contra a nossa vontade e aquela tarde de Junho tinha tudo para ser perfeita. Portugal jogava contra a França logo a seguir aos crismas na paróquia e foi a custo que o meu tio Humberto me levou de carro à igreja, que eu tinha uns sapatos novos e o cabelo arranjado e tinha medo de estragar pelo caminho se subisse o beco.

A tarde fizera-se cinzenta, parecia que ia chover, foi como que um sinal, aquilo não ia ser tal e qual como tinha pensado. Talvez não fosse o primeiro, que as minhas tias tinham-me posto a escolher entre as duas, a ver quem ia comigo à igreja por a mão no ombro, enquanto o bispo me fazia uma cruz de óleo na testa. Depois de um ano de indecisões, escolhi a tia Teresa, a mais tímida e, uma semana antes, fomos comprar o relógio e o anel de ouro.

Antes disso, tinha andado de loja em loja, a entrar e a sair de vestidos. Uns eram caros, outros não serviam nas ancas, uns a minha mãe não gostava, outros pareciam de velha até encontrarmos um branco com flores azuis que, quando cheguei a casa, o meu pai estranhou. Ia com aquilo? A minha mãe subiu a bainha e, quando voltei a experimentar, de frente para o espelho do quarto de engomar, o meu pai fez um jeito com a cabeça, afinal não estava tão mal.

Não era perfeito, mas nada nas nossas vidas era e mesmo assim não desisti de ter um dia como merecia. A fé que estava para confirmar na igreja obrigava a acreditar sem ver e ali estava eu a dar o exemplo, a acreditar na importância do meu crisma num sábado com um jogo importante na televisão. Portugal jogava com a França, mas eu convidei todos para um jantar de galinha no forno, gelatina e pudim de pão de sobremesa. Quando o sino tocou, subi pela entrada da casa do meu avô, o vestido novo e os caracóis do cabelo a balouçar, quase parecia outra pessoa.

A igreja estava a abarrotar, que fazer o crisma era coisa importante, os padres implicavam quando era para casar. E lembro-me de que não gaguejei a ler a primeira ou segunda leitura, mas deitei os olhos às roupas das outras raparigas, estavam mais ou menos estranhas, assim como eu, com os dedos mindinhos dos pés a latejar por causa dos sapatos novos. E nem houve tempo para conversas no adro, que o meu tio Humberto tinha pressa, o jogo estava a começar e nesse europeu havia esperança no Gomes e no Jordão, no Bento e no Chalana.

Esperança que fizessem golos e nos tirassem aquele peso de sermos pequenos, azarados e pobres de cima das costas. Lembro-me de ver o meu irmão a ver o jogo por cima da mesa posta com a loiça fina e os talheres dos dias de festa, com pratos fundos para canja e copos bonitos, guardanapos bem dobrados, tudo à espera da família, até do meu primo Vítor, que viera de São Vicente e dizia que o Platini jogava que se fartava. E eu não queria acreditar, cá para mim não havia melhor que o Jordão a marcar e o Bento a defender.

Por uns instantes, o instante que dura um jogo de futebol, naquele quarto onde se faziam os almoços e jantares de família, com a mesa posta e e eu de cabelo arranjado e relógio novo no pulso, pensámos todos que aqueles homens nos íam tirar mesmo tirar os complexos e as grilhetas do atraso quando o Jordão marcou o golo do empate e nos fez adiar o jantar do meu crisma por meia hora de prolongamento. E voltou a marcar, que a final estava quase, quase ali e no campo jogavámos como uns loucos. Ia, ia ser mesmo verdade, o resultado aguentava-se no 2-1 com o prolongamento a caminho do fim.

Mas o meu primo Vítor estava certo, o Platini jogava muito e, quando já se pensava nos penalties, veio o golo e o fim da história e do meu jantar do crisma que, estava visto, seria sempre a memória do dia em que Portugal perdeu a meia-final para a França no campeonato da europa. Se um jogo da bola, uma derrota, pode ficar anos e anos na nossa cabeça? Eu sei que pode.