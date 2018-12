Carta ao Pai Natal

Querido Pai Natal! Sei que já não tenho idade para isto faz tempo, mas como sempre me disseram que nunca devemos apagar a criança que há em nós e como cada um acredita no que quer e eu tenho alguns pedidos a fazer, não custa tentar através de ti, pode ser que tenha sorte. E não me perguntes se me portei bem este ano..Não vamos por aí... Cada um vê da perspectiva que quer, por isso essa avaliação seria sempre subjectiva e como tal uma perda de tempo. Para além disso acho que não fui dos piores. Já sei que não vais descer da chaminé nem me vou preocupar em pendurar meias na lareira. Desde pequenino que apanhei o meu Pai a pôr as prendas na árvore de Natal por isso já não caio nessa. Vamos por isso ao que interessa.

Começo pelo politicamente correto, a pedir-te que tragas Paz e Amor ao Mundo mesmo sabendo que isso é impossível de se concretizar uma vez que 90% das pessoas não prestam. Gostava também genuinamente que te preocupasses em cuidar da saúde dos que me são mais próximos, é que sem eles eu sou muito pouco e são eles que me tornam todos os dias na pessoa concretizada que sou. Preciso que eles estejam bem para que eu esteja bem também. Que consigas iluminar a mente de alguém para que descubra definitivamente a cura para o Cancro também era bom. Todos os dias oiço mais um caso e vejo o quanto as pessoas sofrem com este veneno que tem contaminado de uma forma avassaladora a nossa sociedade nos tempos que correm.

Não te preocupes que não te vou pedir aquele carrinho telecomandado que faltou quando tinha 5. Segundo sei está descontinuado e não me faria já grande falta. Bem feitas as contas, acabaste por me dar ao longo da minha infância tanto mais do que alguma vez pedi e do que por vezes talvez merecesse e nunca tive a preocupação de to devolver que por mim estamos “quites”. Para além disso a minha passagem por África ensinou-me a dar importância às coisas mais simples e mais pequenas, a trocar a necessidade profunda e obsessiva de bens materiais pela força das ações, das nossas atitudes , da nossa inteligência emocional e do poder de procurar alimentar sobretudo a nossa essência e os nossos conteúdos muito para lá dos egos.

Queria por isso pedir-te uma coisa bem diferente este ano. Pode parecer um pouco abstrato mas se perderes um bocadinho de tempo vais perceber. Se precisares pede ajuda aos duendes que estão aí para isso (não te digo para pedires às renas que o PAN ia-se chatear e esta época natalícia não está para isso). Gostava que ajudasses as pessoas a perceberem-se melhor a ela próprias. A procurarem as respostas que muitas vezes procuram dentro delas, porque muitas vezes é lá que elas estão. Que tentem ser felizes e que encontrem essa felicidade acima de toda e qualquer coisa. Porque no fim do dia o mais importante é a forma como nos construímos, como nos sentimos confortáveis com o que somos tendo sempre em vista melhorar os que estão à nossa volta, é sentirmo-nos bem resolvidos e a partir daí termos capacidade de emanar energia positiva , daquelas que contagiam e que nos fazem sentir assim uma espécie de magia. Não há nada como passear na rua como se estivéssemos a levitar. Tranquilos, serenos, confiantes e de bem com a Vida e com os outros.

Ahh mais uma coisa! Que não deixes uma única criança sem um presente, sem um sorriso, sem um abraço quente, sem um teto e comida e sem um motivo de esperança num futuro melhor. Porque todas as crianças merecem ser felizes. Depois crescem e tornam-se uns chatos... Mas até lá , cuida de todos eles por mim...

P.S. Se o Benfica puder ser campeão, Perfeito! ( mas não é assim tão importante... :p )