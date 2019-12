Carta aberta a um Troll

1. Livro: “Carne de Cão”, de Pedro Juan Gutiérrez, é um livro de contos. De contos entrelaçados uns nos outros. Lê-se, na badana: “Sentia dentro de mim um odioso cocktail de violência, agressividade, luxúria, sadismo, necessidade de álcool”. E a partir daqui, ficamos preparados para uma escrita dura, que renega o respeito e o medo com que nos educam e nos controlam. Sensações decadentes de desilusão, raiva, tristeza e violência, de quem se rebela.

2. Li, no mural do meu bom amigo Ricardo Campos, que lhe acabaram as Pérolas Perdidas, na Antena 3. 25 Anos de um programa que era, certamente, o mais antigo da rádio regional acabam, assim, sem quê nem porquê. Ouvia o programa com alguma regularidade, enquanto se prepara em casa o almoço de sábado. Servia, na perfeição, para recordar memórias, muitas das quais iam bem além da música.

Decisões típicas de desmemoriados, gente sem história e sem sentido.

Fui ver a programação de sábado e refere um tal de Domínio Público, importado de Lisboa, creio. Acaba-se com um programa madeirense para pôr algo que não nos diz porcaria nenhuma.

Ricardo, e que tal umas playlists, que levem o nome de Pérolas Perdidas, feitas no Spotify. Vá lá, ajudo a partilhar. Grande abraço solidário, meu caro.

3. Meu caro Troll,

Começo logo por ser “curto e grosso”: de ti não recebo lições de coisa nenhuma. Nem hoje, nem um dia. Tu, e os que como tu pensam, são, para mim, objecto de combate. Agora e sempre. Não consigo concluir nada, com as coisas abstrusas que dizes, partilhas e escreves. O absurdo, a incultura, o tomar o bocadinho pelo todo, são coisas que não se discutem. Se, por vezes, te dou trela, é só porque, com ela, encarregas-te de mostrar como a razão está do meu lado. Se dou trela, é porque defendo, com todas as minhas forças, que todos (e refiro todos, incluindo os que como tu pensam) têm o direito de pensar, de dizer e de viver como bem-quiserem. E o pensar assim, não me faz ser concordante contigo, seja lá no que for.

Esse medievalismo de que enfermas, essa mania de ficares pelo meio e distorcido argumento, essas fobias que tens, esse medo incontrolável de entender o outro, mesmo com ele não concordando, faz de ti um troll. Gostas de semear discórdia, pelo prazer que isso dá; inicias discussões que não consegues acabar; perturbas as pessoas com idiotices sem sentido; adoras o off topic e manipulas, mudando a conversa, quando esta não te convém.

És um ser aberrante que procura negar aquilo que a ciência diz, por meras palas ideológicas que usas e não sabes sequer defender. Pretendes defender coisas que são verdadeiras aberrações sem pés nem cabeça. Sem sustentação científica e de soma zero. Vives num mundo a preto e branco, onde só vês índios e cobóis, vencedores e vencidos. Um mundo chato, com inimigos, que só tu descortinas, a cada esquina.

Vives num ambiente fechado onde tudo é permitido: o narcisismo, o bullying, os insultos, a estupidez, o egoísmo, o interesse pessoal, a mentira e dizes que isso é política, quando não passam de coisa nenhuma, a não ser rasteiras formas de violência.

Mas fica descansado que aqui estarei, para defender o direito que tens de dizer as enormidades que dizes. A liberdade acima de tudo. E para combater o que dizes com a melhor das armas: o argumento sustentado.

A culpa não é só tua. Eu também a tenho. Porque te dou importância.

Quando não tens nenhuma.

4. Evito falar por aqui do André Ventura. Porque é um trambolho populista sempre pronto a dizer que sim, e o seu contrário, desde que veja nisso a recolha de benefícios pessoais e políticos. É o programa do Chega, reprogramado para encaixar a defesa do SNS e da Escola Pública que, na primeira versão, eram coisas para acabar; é o defender a exclusividade dos deputados e não largar as tetas do escritório, da faculdade e da CMTV; é o defender, na sua tese de doutoramento, uma coisa, para agradar a sua orientadora de esquerda, e andar por aí com um discurso ao contrário, para agradar a umas franjas da populaça; é o criticar os ridículos votos na Assembleia da República, por isto e por aquilo, e fazer igual; e defender o fim do SNS e, depois, vir criticar o desinvestimento no mesmo. André Ventura é assim uma espécie de “faz o que eu digo e não faças o que eu faço”. É muito, para menos de dois meses de trabalhos parlamentares.

Mas é um deputado da nação e tem o direito de achar e dizer o que quiser e entender, desde que não entre no insulto. E nunca o vi entrar por aí.

Achar uma vergonha o que achou, é o direito de uma opinião. Intervir no sentido que Ferro Rodrigues interveio, é uma idiotice, para não lhe chamar pior. Tornou André Ventura numa vítima e ele adorou.

Tenha vergonha Sr. Presidente da Assembleia da República. Tenha muita vergonha!

5. Boris Johnson ganhou as eleições no Reino Unido e ganhou bem. Concorde-se ou não com ele, tinha um programa e uma ideia para o seu país. Ao contrário do líder trabalhista, uma verdadeira nulidade política, que fez do “nim” uma maneira de estar. Pena foi o resultado dos Lib Dem, os únicos que claramente se posicionavam pelo “remain”.

Nesta coisa do Brexit, o Reino Unido quer ser uma espécie de “amigo colorido” da União Europeia. Quer sair, mas com “benefícios”.

Agora tem de ser a Europa a dizer que a data de 31 de Janeiro não pode ser ultrapassada, de maneira nenhuma. No final do próximo mês, o Reino Unido terá de estar fora da União Europeia, com ou sem acordo. Todos têm que entender que, uma saída da EU, não é ter o melhor de dois mundos: deixar de contribuir para a União e continuar de fronteiras abertas, como se ainda cá estivessem. Não pode ser assim, sob pena de outros quererem o mesmo. Perante isto, é importantíssimo que a Europa, como um todo, procure dentro de si soluções que desaguem em oportunidades de negócio e em modelos de criação de riqueza. Só cá faz falta, quem cá quer estar.

Se gostava que o Reino Unido continuasse na UE? Claro que sim. Do mesmo modo que penso que o projecto europeu faz mais sentido quantos mais formos. Mas se saem, saem. Não há meios-termos. As regras da UE são para quem dela faz parte, não para os que não fazem parte.

Li esta frase algures e penso que se adequa perfeitamente a tudo isto: “só têm finais felizes as histórias que ainda não acabaram”.

6. E a norte, a Escócia, onde uma retumbante vitória do Partido Nacionalista Escocês faz antever um referendo pela independência, agora com um previsível resultado muito diferente do primeiro. O princípio do fim do Reino Unido.

7. Com o circo e o parque de diversões enfiados no Cais 8 e aquela espécie de Casal Ventoso na Praça do Povo, para o ano só falta que a Câmara autorize que a Noite do Mercado comece aí pelo dia 16.

Depois, já podemos vender turisticamente o Funchal como uma capital africana (que me desculpem as capitais africanas).

8. A ver se as “cabecinhas pensadoras” do PSD percebem uma coisa: o OE do PS até pode conter coisas como “o ferry todo o ano”, “pagamento dos 86€ à cabeça, nas passagens aéreas” e a “construção do novo hospital”, mas, olhar para o OE como se ele fosse só isso, é muito redutor.

Os madeirenses devem ter o ferry e as passagens, porque a mobilidade a isso obriga. É uma obrigação do Estado. Temos direito a um novo hospital, porque dele precisamos, e deve ser visto como uma obra nacional, como o são, ou foram, os outros hospitais construídos pelo país fora.

Os deputados do PSD, ao votarem a favor do OE de Costa, estão a votar a favor de todo o que ele inclui. Eu repito, ao votarem a favor do OE, votam todos os seus artigos e alíneas. Todos. E ao fazê-lo, demonstram que consideram o Orçamento socialista como um bom Orçamento. Coisa que, entre socialistas, não é de admirar.