Carnaval, aqui vamos outra vez

Quando, na rádio, se trocava a música do Top Disc pelos sambas com letras estranhas eu já sabia que, na quinta-feira a seguir ao Carnaval, as miúdas dos Ilhéus iam contar com detalhe os bailes a que tinham ido. Quase as consigo ver, ali, no muro que dava para o campo de futebol, a falar das festas, dos disfarces e dos rapazes. E eu muito calada, que, do Laranjal, havia pouco para contar, além da música a tocar até tarde em casa da Idalina.

Era o mais parecido com um baile. Os mascarados, enfiados em trapos velhos, não contavam naquele campeonato que se jogava nos hotéis, com trupes, lantejoulas, plumas e gente fina da cidade. Lá por cima era como sempre fora, uma coisa de vizinhos, com roupas de meter medo e máscaras de plástico, das que aqueciam a cara e duravam anos. A tradição cumpria-se à risca, mas era feia e pobre e sem graça.

Eu, na infelicidade dos meus 14 anos, não tinha dúvidas: estava a perder o melhor do momento. O melhor acontecia noutro lugar, longe dali, com pessoas interessantes e bonitas. Na varanda, por cima da parede das heras, enquanto os mascarados feios desciam pelo beco, a imaginação levava-me a bailes de disfarces elegantes – com perucas à século XVIII e mascarilhas, Pierrots, Colombinas e Arlequins – em hotéis com ar de palácios e uma orquestra a tocar.

Os bailes das pequenas da escola não seriam assim, mas, quando tocava a imaginar, não era nem poupada, nem razoável. E como nunca tinha visto um hotel por dentro, nem sabia o que era uma festa de Carnaval, tirava a medida pelas histórias dos contos de fada e dos filmes, fazia a coisa em grande. O que, no fim das contas, acentuava a sensação de estar a perder uma vida fantástica, com histórias de folhetim.

A cabeça de uma adolescente está cheia de ideias sobre o amor, de encontros e equívocos e eu não era diferente. Não sei bem como, mas os rapazes das histórias contadas no muro da escola transformavam-se em personagens, ganhavam a forma de príncipes, como que deixavam de ser como aqueles que jogavam à bola no campo. E, não sei como, trocavam as calças de ganga por uma farda de militar do século XIX e aprendiam a dançar valsas.

O que, mesmo naquela altura e para a minha imaginação, não jogava bem com aqueles miúdos que corriam e gritavam insultos e nunca dançavam nas festas da escola. Só quando se armavam em espertos e convidavam para os slows, o que tinha pouco a ver com príncipes e mais com apalpões, pois eles eram de carne e osso, reais e com defeitos. Assim como eu, que tinha pouco de princesa e também não sabia dançar valsas, só nestes sonhos dos meus 14 anos, quando me sentia infeliz e presa naquele entrudo mais ou menos grotesco do Laranjal.