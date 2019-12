Boas Festas

E aqui estamos, quase em dia de Festa, com as luzes a piscar no pinheiro, nas ruas da cidade e nas varandas dos mais entusiastas destas coisas do Natal. Há pirâmides de doces nos supermercados, montras a acenar com as prendas perfeitas, enfeites nas lojas e em todos os lugares a onde se vá, que é assim que lembra à quadra, mesmo que o espírito não nos tenha tocado.

Todos os anos dou por mim com isto na cabeça e a repetir o que ouvia da minha mãe, a meio daquela enorme confusão de movéis fora do lugar e loiça em cima da mesa da cozinha. A cada ano repetia o mesmo, que não sabia o que tinha para não lhe lembrar à Festa. E lembro-me como me assustava vê-la com tudo por fazer, sem bolos e sem presépio, a falar sozinha pela casa numa ladaínha contra aquela “vida mais larga que comprida”.

Teria, por essa altura, a idade que tenho hoje, e como eu, cultivava algumas manias como deixar tudo para o último instante e culpar o mundo por isso. O meu pai que não tinha trazido o pinheiro, nem o papel para o presépio; o meu irmão e eu por não ajudarmos a limpar o bolor das paredes da cozinha. Na verdade, o meu irmão fazia desenhos na parte acima dos azulejos, onde nasciam uns quatro ou cinco personagens que pareciam tirados de um livro do Flash Gordon.

Enquanto eu queimava os dedos com a lixívia e demorava uma tarde para limpar as portas e as partes pintadas a branco das vidraças e o meu irmão lutava pelo direito à vida de todas as aranhas varridas para fora de casa, a minha mãe falava sozinha, lamentava, prometia castigos e desesperava connosco por sermos o “diabo em traje de pequenos”. Quando a casa da luz cortava a electricidade por causa dos fachos da cidade, a coisa ficava ainda pior, quase não se reconhecia a mãe carinhosa e inteligente que era no resto do ano.

Com a casa a naufragar – a minha mãe repetia que aquilo lhe parecia “um barco sem arrais” – muitas vezes pensei que não teria Natal, nem bolos quentes a sair do forno na manhã de dia 25, nem jarras com junquilhos e o ananás dentro da fruteira do quarto de jantar. E não me parecia possível ter um presépio, nem a gambiarra a piscar no pinheiro ou no ramo de ameixeira, que era o que mais gostava, a espiguilha branca parecia neve.

E, sem que se percebesse bem como, aparecia a árvore, o menino Jesus nas palhinhas numa gruta no canto da sala e, de manhã cedo, o cheiro a bolos enchia a casa toda e a minha mãe voltava a ser a nossa mãe carinhosa e inteligente, capaz de salvar sapatos estragados, de tratar de nódoas na t-shirt do Snoopy e de fazer aparecer o Natal, tal e qual como o queríamos e com aquela magia das mães.

Feliz Natal