Asneirentos e mentirosos

Existem dois tipos de pessoas: os que admitem ter asneirado na vida, e os mentirosos.

Os segundos, donos de uma moral tão forte quanto fictícia, andam especialmente agitados com a pancadaria das Vespas, que continua a encher noticiários e a inbox das redes sociais dos madeirenses.

Têm, desta vez, alguma razão. As imagens são bárbaras, exibem costumes e comportamentos preocupantes, e não devem ser banalizadas.

Dispenso, porém, os juízos de censura e absolvição, que a multidão já fez e a justiça ainda prepara. O que não dispenso é a constatação de que esta não é uma história de porrada, mas um conto de mau uso de redes sociais. Brigar a quente na noite bebida não é novo. O que é novo é gabar-se e discutir a frio e no dia sóbrio no Messenger, no Whatsapp e no Instagram.

Pais e moralistas, borrifem pois para a batatada e para o álcool, com que os pequenos, os grandes e a polícia podem bem – pode-se até dizer que existe uma tradição. Preocupem-se antes com as redes sociais, que não compreendem, não dominam, e não sabem nem conseguem controlar.

Quem percorre um feed no telemóvel percebe que as coisas se fazem com inocência. A fotografia de um almoço com comensais e restaurante identificados. A manga cava de um ex-gordo no ginásio. Sorrisos de dentes coruscantes. Um bikini de Inverno. Bali. Uma mão com chocalhos e unhas arranjadas. A longa descrição de uma toilette. Um cachorro. Um cu. Uma paisagem exclusiva. A fotografia tratada de um atleta. Bali. Uma máquina nova. O encontro com uma celebridade de segunda linha. Amigos que gostam, incentivam, comentam, replicam e republicam.

Que mal tem isto? Nenhum. Convencionámos, tacitamente, que somos fac-similes, avatares, simulações. Personagens de um filme, que realizamos em editamos como um Capra, com mais engenho e esforço do que admitiríamos. Tudo para prestar contas a um público remoto, irreal, que imaginamos criterioso, atento e interessado, mas na verdade nos desbobina, espia e goza enquanto caga.

Os seguidores são tudo. Acumulam-se como uma espécie de capital, com moeda e taxa de câmbio. As suas flutuações determinam escolhas de roupa, de sítio, de ângulo, de luz, e até de companhia. São métricas e auspícios de poder, de sensatez, de beleza e popularidade. Tentações de carreira na moda, na política, e nos negócios de produto duvidoso ou pouco tangível. Há dias ouvi, para desempatar entre duas miúdas giras, que a miúda “A” tinha “mais seguidores”, um argumento que tentava ser democrático, mas me pareceu grunho e de força.

Entre uma torrente de notificações e a celebração jactante do ego, vamos esquecendo que a promoção da imagem da família – da vida conjugal, dos velhos, das crianças, e até dos mortos – do corpo, das amizades, dos espaços, do estilo de vida e das efemérides é uma exploração de nós próprios e dos que nos rodeiam. É a distorção, pela lente, da nossa vida e dos nossos laços, até à confusão entre a vida e a lente distorcida.

Parece gratuito, mas não é. As redes só dão sinais positivos, e só respondem a positividade. São paraísos artificiais, milimetricamente curados para satisfazer um paradigma de felicidade individual. A expetativa dessa felicidade, a impressão de que a vemos nos outros, e a insegurança quanto às nossas preferências fragiliza-nos no embate com os escolhos, os azares e as complicações da vida. A pequena falsidade e falsificação foi, entretanto, reciclada como uma espécie de talento ou perícia (‘ela é boa com filtros’). A privacidade dos outros e o recato da infância foram colectivamente expropriados. A beleza, a arte, a ciência e a literatura vão sendo preteridas face a formas mais adesivas de entretenimento. E há muito que não se ouve falar de vaidade como o defeito e o vício que evidentemente é. Os gostos fazem, justificam, perdoam tudo isto, e calam os críticos com o rótulo da amargura. Até porque uma parte tão saborosa quanto indispensável da ilusão é a sensação de que não se paga um preço.

Os pequenos sentem esta maré, e incorporam-na nas suas vidas. São nativos digitais, uma tribo estrangeira para os seus pais, para quem a vida é o bastidor cinzento de um palco mediático onde se joga a aparência de um sucesso que vale qualquer sacrifício.

O que espanta na pancadaria das Vespas não é então a violência apanhada em falso, nem o julgamento popular. É a tentativa de transformar ambos numa performance.

E nós? Assistimos.

Existem mesmo dois tipos de pessoas, os asneirentos e os mentirosos. Não temos mentido pouco.