A Presidente do Povo

“Um dia poderia representar todos os portugueses. E não iria falhar” Cristina Ferreira.

Retenhamo-nos, por momentos, nesta frase e nesta imagem. E sejamos honestos: a mulher é uma águia. Se diz que pode ser Presidente da República, mas não Primeira-Ministra, é porque entende que esse cargo implica mesmo “representar todos os Portugueses”, e que o falhanço só poderia derivar de um lapso de performance em que nunca incorreria. Porque Cristina é uma águia, este seu desafio – que há cinco anos seria uma afronta – diz mais sobre nós do que diz sobre ela.

Cristina Ferreira procura um cargo político porque o entretenimento, que ela (lá está) representa, é o primeiro valor da hierarquia moderna, em que divertir-se e escapar ao tédio são paixões universais.

É legítimo que assim seja. O humor, a recreação e a ficção consolam vidas frequentemente desenquadradas, enfiadas em rotinas deprimentes e por vezes embrutecedoras. Mas transformar essa necessidade de evasão num dogma tem consequências inesperadas e perniciosas, entre elas a contaminação da política pela leviandade e banalização que afeta tudo o resto.

Assim o mediatismo, as suas modas, truques, tiques, slogans e bordões ocupam hoje o tempo e o vagar que antes se dedicavam à discussão de programas, razões e doutrinas. A comunicação escrita foi preterida, e até o debate, que tem o seu quê de recreativo, foi substituído por um discurso directo, unilateral e governado por imagens, produzido e orquestrado no vácuo das redes sociais. O político, se quer preservar a popularidade, deve frequentar uma linha de montagem que lhe atenda às rugas, à careca, aos dentes, ao vestuário, ao timbre e à tez da pele, num processo em tudo semelhante ao que Cristina enfrenta antes de entrar “no ar”.

É a isto que Vargas Llosa, na sua “Civilização do Espectáculo”, chama de frivolidade: a substituição dos sentimentos e das ideias pelo gesto. E dá o exemplo de um romance medieval em que uma mãe dá um estalo num filho recém-nascido para nele despertar a tristeza pela partida do pai para Jerusalém. Frivolidade é entender o mundo como esta mãe, como se só de lágrimas – só de artifício e de forma – se fizesse a tristeza.

Numa civilização frívola, é inevitável a confusão entre popularidade e legitimidade democrática, entre talento mediático e aptidão para um cargo público, e até entre o capital pecuniário e social dos seguidores de Instagram e a confiança de um povo. Se só a forma importa, o que é idêntico na aparência passa a ser igual na substância.

Neste ambiente, é natural que Cristina sinta que pode singrar, e talvez seja também natural que possa mesmo fazê-lo.

Antes de a censurar ou incompreender, convém talvez pensar no que a trouxe aqui.

Além da engrenagem irresistível da humanidade e da cultura, há culpados. Entre eles, os políticos, em Portugal e no mundo, que se desdobram em avisos contra o populismo, mas procuram com inescapável oportunismo a boca do fumeiro, a soleira do pobre, a ponta do cais, a beira da tragédia, a fotografia da família, do cachorro, do ídolo futebolístico ou televisivo, diluindo e enevoando o conteúdo e fronteiras do seu ofício, meros acessórios no bamboleio de celebridade e coração a que associaram a sua imagem.

Quem mata com estes ferros pode muito bem morrer deles. Ou pior, legar uma expectativa, necessariamente órfã, de uma autoridade derivada de afectos. Porque depende de doses equinas de carisma, uma tal autoridade é intransmissível. É indomesticável, porque se fere de morte sempre que o dever obrigar a uma decisão impopular. E é deletéria para os próprios afectos, que se tornam um capital público, transacionável e ensaiado, quando deviam ser um valor íntimo, gratuito e espontâneo.

O combate ao populismo não se faz com as armas do populismo, nem se faz no seu território. Para o vencer, os partidos democráticos têm de se opor à frivolidade em que ele singra. E se vamos ser sérios, e não frívolos, a candidatura de Cristina não é uma ameaça à democracia, mas à ideia de que a democracia é compatível com o elitismo, e precisa dele. Representa a desistência de nivelar por cima, e a procura aberta e desbragada pelo menor denominador comum.

Pode ser que Cristina venha a ser Presidente, e então nos mereçamos reciprocamente. Mas evitar que uma apresentadora de programas da manhã ocupe o Palácio de Belém é um óptimo motivo para reivindicar, na política e na vida, uma dose saudável de conservadorismo. E de impopularidade também.